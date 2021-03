Hình ảnh thời thơ ấu của dàn mỹ nam Hàn Quốc

Sinh năm 1988, Park Seo Joon là một trong số diễn viên nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện tại. Anh có nhiều vai diễn thành công và được khán giả trong nước lẫn quốc tế biết đến. Itaewon Class, What's Wrong With Secretary Kim hay Fight For My Way do Park Seo Joon đảm nhận vai chính từng đạt tỷ suất người xem cao.