Hình ảnh tàu hàng chen chúc nhau vòng qua Mũi Hảo Vọng

Hình ảnh độ phân giải cao chụp từ vệ tinh của Maxar cho thấy hàng trăm con tàu đang phải đợi ở lối vào kênh đào Suez, do tàu container khổng lồ Ever Given mắc cạn đã chắn ngang con kênh từ ngày 23/3. Ảnh: Maxar.