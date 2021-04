Hình ảnh Song Hye Kyo trong phim mới

Tạo hình của Song Hye Kyo trong tác phẩm mới mang tên “I’m Breaking Up Now” vừa được hé lộ.

Ngày 10/4, hình ảnh Song Hye Kyo trên phim trường tác phẩm truyền hình I’m Breaking Up Now được chia sẻ trên Naver. Nữ diễn viên gây bất ngờ bởi ngoại hình trẻ trung dù sắp bước sang tuổi 40. Bộ trang phục Hye Kyo mặc trên phim trường cũng toát ra vẻ thanh lịch, thời thượng.

Hình ảnh Song Hye Kyo trên phim trường I’m Breaking Up Now. Ảnh: Naver.

I’m Breaking Up Now là dự án mới của đài SBS, do Lee Gil Bok đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Song Hye Kyo, thành viên Sehun của EXO, Yang Ki Jong, Kim Joo Heon... Tác phẩm dài 16 tập, đã bấm máy từ đầu tháng 4. I’m Breaking Up Now dự kiến hoàn thiện và phát sóng trong nửa cuối năm nay.

I’m Breaking Up Now xoay quanh những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Thông qua việc mô tả diễn biến của một cuộc chia tay, tác phẩm cho thấy mặt trái của mối quan hệ yêu đương khi tình cảm không còn.

Nhân vật chính của phim là Ha Young Eun (Song Hye Kyo), trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Cô theo chủ nghĩa vật chất, lạnh lùng và ưu tiên sự ổn định. Ha Young Eun cũng là mẫu phụ nữ thông minh, kỷ luật cao và nhạy bén với các xu hướng mới.

Nam chính trong phim là Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong), một nhiếp ảnh gia thời trang tự do. Anh thông minh, giàu có và điển trai. Đáng nói, nam diễn viên vào vai Jae Kook là Jang Ki Yong mới bước sang tuổi 29. Anh kém nữ chính Song Hye Kyo 11 tuổi.