Hình ảnh Seungri sau khi ra tù lại gây tranh cãi

Sports Khan đưa tin video giới thiệu cách uống rượu của Seungri đang gây tranh cãi. Trong video do tài khoản Grace Tahir đăng tải, Seungri đeo kính râm, xuất hiện với trạng thái vui vẻ, hào hứng. Anh vừa lắc chai vừa nói: "Đây là phong cách uống truyền thống của Hàn Quốc".

Hình ảnh Seungri trên bàn ăn ngay lập tức vấp ý kiến trái chiều, nhất là sau khi các phương tiện truyền thông Hàn đăng tải thông tin. Nhiều người chỉ trích Seungri uống rượu và chia sẻ công khai dù mới mãn hạn tù.

"Mới ra tù được một thời gian, tôi thấy anh ấy không có dấu hiệu đang suy ngẫm về hành vi của mình", một bình luận viết.

Chủ nhân video sau đó đã lên tiếng, cho rằng nội dung người này chia sẻ đang bị hiểu sai, đồng thời khẳng định Seungri không say xỉn như những tin tức đang lan truyền.

"Tôi muốn làm rõ rằng Seungri ít khi chạm vào chén rượu. Chúng tôi muốn anh ấy giới thiệu về cách uống nổi tiếng và Seungri đã thực hiện nó", Grace Tahir giải thích.

Khi một số khán giả nhắn tin cho Grace Tahir để hỏi về tình hình của Seungri, người này đáp: "Anh ấy khỏe mạnh. Tôi đã hỏi thăm bố mẹ anh ấy. Họ vẫn ổn".

Seungri (sinh năm 1990) ra mắt với tư cách một thành viên nhóm Big Bang, trực thuộc công ty YG. Anh trở thành trung tâm của loạt chỉ trích khi bị chỉ ra là nhân vật chủ chốt trong scandal club Burning Sun nổ ra vào tháng 11/2018. Vào tháng 1/2022, Tòa án quân sự cấp cao xét xử lần 2 và kết án Seungri 1 năm 6 tháng tù giam.

Seungri được trả tự do vào ngày 9/2. Nguồn tin từ Spotv News tiết lộ thói quen của cựu thành viên Big Bang không thay đổi sau khi ra tù. "Cậu ấy đã liên lạc cho những người thân quen trong ngành giải trí để rủ đến hộp đêm. Thói quen của cậu ấy vẫn không thay đổi", một nguồn tin cho hay.

