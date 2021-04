Hình ảnh Selena Gomez khi chưa qua photoshop

Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Selena Gomez thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Ngày 1/4 (giờ địa phương), Daily Mail đăng loạt ảnh Selena Gomez trên phim trường Only Murders in the Building ở New York, Mỹ. Ngôi sao 29 tuổi trang điểm nhẹ nhàng và mặc trang phục kín đáo để giữ ấm.

Trong loạt ảnh đời thường, Gomez được khen vẫn xinh xắn và dễ thương, dù gương mặt không thon gọn như đã qua can thiệp photoshop. Nguồn tin cho biết lịch ghi hình dày đặc nhưng cô vẫn giữ được tinh thần thoải mái.

Hình ảnh mới nhất của Selena Gomez. Ảnh: Daily Mail.

Trong quá trình ghi hình cho Only Murders in the Building, Selena Gomez vướng tin hẹn hò bạn diễn Aaron Dominguez. Hai người thường xuyên được chụp lại hình ảnh khoác tay, trò chuyện thân thiết trên phim trường.

Trong khi người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ tìm được hạnh phúc mới sau những mối tình ồn ào, giọng ca Lose you to love me nhanh chóng phủ nhận.

"Chúng tôi chỉ mới hợp tác. Giờ thì tôi hiểu vì sao không ai muốn hẹn hò với mình", nữ ca sĩ nói với Los Angeles Times về việc bị soi mói quá mức. Ca sĩ 29 tuổi cũng cho biết cô không thích bị bàn tán quá nhiều về đời tư. "Thực sự tôi không thích như thế. Thật may mắn khi lúc này tôi không liên quan đến ai", ca sĩ người Mỹ khẳng định.

Selena Gomez vướng tin hẹn hò nam diễn viên Aaron Dominguez khi cùng tham gia Only Murders in the Building. Ảnh: Daily Mail.

Gomez mới đây tuyên bố cân nhắc việc tạm ngừng ca hát sau khi phát hành album phòng thu thứ 4. Cô muốn dành toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp đóng phim.

"Thật khó để tung ra sản phẩm khi nó không được coi trọng. Đã có những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy như thế. Vậy, vấn đề là gì? Tại sao tôi phải tiếp tục hát? Lose You to Love Me là ca khúc hay nhất của tôi, nhưng với một số người thì nó vẫn chưa phải là tốt nhất", cô nói.