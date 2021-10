Hình ảnh mới trong 5 bom tấn của vũ trụ siêu anh hùng DC

Ngày 16/10, DC Fandom - sự kiện giới thiệu các dự án mới thuộc vũ trụ siêu anh hùng DC - đã diễn ra. Trong chương trình, hình ảnh từ loạt phim điện ảnh mới của DCEU đã được hé lộ.

Black Adam chính thức lộ diện

Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong DC Fandome 2021 là Black Adam do Dwayne “The Rock” Johnson thủ vai. Trong màn giới thiệu, tài tử cơ bắp mô tả phim siêu anh hùng sắp ra mắt là “dự án chỉ đến một lần trong đời” cũng như khẳng định “tôi sinh ra để thủ vai Black Adam”. Khán giả cũng được xem một phân đoạn trích từ Black Adam, hé lộ màn xuất hiện của gã phản anh hùng. Clip bắt đầu khi một nhóm thám hiểm triệu hồi Black Adam và kết thúc ở cảnh nhân vật quyền năng phô diễn sức mạnh trước đám người trần mắt thịt. Black Adam sẽ phát hành tại rạp từ ngày 29/7/2022.

Hậu trường ấn tượng của Aquaman 2

Hồi tháng 6, đạo diễn James Wan đã xác nhận hậu truyện của Aquaman (2018) sẽ có nhan đề Aquaman and the Lost Kingdom. DC FanDome 2021 diễn ra khi Aquaman and the Lost Kingdom vẫn đang quay, mang đến cho khán giả cơ hội được chiêm ngưỡng công việc ghi hình của cả ê-kíp. Dù chớp nhoáng, tạo hình mới của nam diễn viên Yahya Abdul-Mateen II trong vai phản diện Black Manta cũng được tiết lộ. Đạo diễn James Wan chia sẻ trong lần trở lại này, Black Manta vẫn tiếp tục ủ mưu trả thù Arthur Curry/Aquaman. Bối cảnh Aquaman and the Lost Kingdom diễn ra ở nhiều thế giới với bối cảnh độc đáo, hứa hẹn chiêu đãi khán giả phần hình ảnh mãn nhãn như tiền truyện đã từng. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 12/2022.

Bất ngờ từ The Flash

Flash (Ezra Miller) là thành viên thứ ba của biệt đội Justice League được làm phim riêng. Dự án The Flash được bấm máy hồi tháng 4 sau nhiều năm trì hoãn vì đổi đạo diễn, sửa kịch bản hay Ezra Miller bận quay hậu truyện Fantastic Beasts. The Flash sẽ xoay quanh sự kiện Flashpoint trứ danh - siêu anh hùng du hành về quá khứ cứu mẹ khiến tương lai sụp đổ. Trong những hình ảnh đầu tiên từ The Flash được hé lộ tại DC FanDome, lòng hiếu thảo của Flash đã dẫn đến cái chết của một siêu anh hùng khác - thể hiện qua hình ảnh chiếc mặt nạ vấy máu. Ở những giây cuối, Flash cùng Supergirl (Sasha Calle) và một phiên bản khác của mình đã tới Batcave và gặp gỡ Batman. Phần tai nhọn của chiếc mũ chỉ ra đây có thể là phiên bản Batman do Michael Keaton thủ vai. The Flash đánh dấu thời điểm DCEU bước vào kỷ nguyên đa vũ trụ.

Shazam! Fury of the Gods quy tụ dàn sao nữ kỳ cựu

Hậu truyện của Shazam! (2019), nhan đề Shazam! Fury of the Gods, là tác phẩm đáng mong đợi tiếp theo đến từ DCEU. Bộ phim của đạo diễn David F. Sandberg vừa đóng máy hồi đầu tháng 9 sau bốn tháng sản xuất. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc từ phần phim trước, Shazam! Fury of the Gods chào đón sự xuất hiện của minh tinh Helen Mirren và nữ diễn viên Lucy Liu trong các vai phản diện. Video hậu trường của bộ phim đã cung cấp cho khán giả cái nhìn chi tiết về tạo hình chiến binh của họ song song là thay đổi của những nhân vật cũ. Shazam! Fury of the Gods cũng sẽ đưa khán giả rời khỏi thế giới thực và chu du đến các vùng đất thấm đẫm màu sắc thần thoại nơi các vị thần sinh sống bên cạnh vô số loài sinh vật kỳ bí. Sự đầu tư Warner Bros. dành cho Fury of the Gods có thể thấy được qua quy mô và độ chi tiết của các bối cảnh bên ngoài thế giới thực. Chúng có thể coi như một trời một vực so với hang đá lạnh lẽo và tăm tối xuất hiện trong phần phim ra mắt năm 2019.

Ngôi sao của DC FanDome 2021 - The Batman

Cao trào của sự kiện DC FanDome 2021 chính là khoảnh khắc trailer đầu tiên cho bộ phim The Batman được công bố. Tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves giới thiệu với người hâm mộ siêu anh hùng DC phiên bản Batman mới, trẻ trung hơn, do Robert Pattinson thủ vai. Chia sẻ về phiên bản hiệp sĩ bóng đêm mình đóng, Pattinson mô tả anh ta dễ bị cuốn theo nhân cách Batman mà quên mất bản thân còn một cuộc sống khác dưới cái tên Bruce Wayne. Một nhân vật khác cũng có màn chào sân ấn tượng không kém là phiên bản Selina Kyle/Cat Woman của Zoë Kravitz. Theo chia sẻ từ Reeves, mỗi nhân vật trong The Batman đều mang dấu ấn của nguyên mẫu truyện tranh. Nhưng nhiều hơn thế, họ đã được trao cuộc đời và số phận mới trên màn ảnh. The Batman dự kiến phát hành tại Bắc Mỹ từ ngày 4/3/2022.