Hình ảnh mới của Suzy

Trong sự kiện, nữ ca sĩ 27 tuổi biểu diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của miss A như Bad Girl Good Girl, Goodbye Baby, Only You, Breathe và Hush. Cô cũng thể hiện bài hát Dear My Love - nhạc phim Start Up. Start Up là dự án phim mới nhất do Suzy cùng Nam Joo Hyuk đảm nhận vai chính.