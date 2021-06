Hình ảnh mới của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đang quay phim "I'm Breaking Up Now". Đây là lần đầu cô hợp tác với đồng nghiệp sinh năm 1992.

Tờ Insight đưa tin ngày 16/5, đài SBS công bố hình ảnh hậu trường của Song Hye Kyo và nam diễn viên Jang Ki Young. Họ đảm nhận vai chính trong phim I'm Breaking Up Now của đài SBS.

Insight nhận xét hai diễn viên diễn xuất ăn ý và vượt qua sự chênh lệch về tuổi tác. Song Hye Kyo được tờ Insight đánh giá trẻ trung khi đứng cạnh đồng nghiệp kém 11 tuổi.

Song Hye Kyo trên phim trường.

Song Hye Kyo ban đầu từ chối vai diễn và đề xuất đồng nghiệp khác đảm nhận thay. Tuy nhiên, công ty sản xuất đã thuyết phục lần nữa và Song Hye Kyo quyết định nhận vai sau khi xem xét kỹ kịch bản.

I'm Breaking Up Now xoay quanh lĩnh vực thời trang và dự kiến lên sóng trong tháng 10. Phim do đạo diễn Lee Gil Bok thực hiện. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Nhân vật được miêu tả lạnh lùng, thông minh, có tính kỷ luật cao và nhạy bén.

Song Hye Kyo lần đầu hợp tác với Jang Ki Yong.

Đảm nhận vai nam chính là Jang Ki Yong. Anh sinh năm 1992, được chú ý qua một số dự án phim như Come and Hug me, Phẩm chất quý cô, Touch Your Heart. Anh đang đảm nhận vai nam chính trong phim My Roommate Is a Gumiho cùng Hyeri. Trong phim I’m Breaking Up Now, Jang Ki Yong vào vai một nhiếp ảnh gia tự do.