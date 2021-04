Hình ảnh mới của Ricky Martin

Hiện tại, giọng ca The Cup of Life và người tình đồng giới đang cùng chăm sóc bốn đứa con. Tất cả đều được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ. Trong bài phỏng vấn với ET Online, Ricky Martin chia sẻ rằng anh đã sẵn sàng để có thêm con. "Một số người nghĩ rằng tôi điên rồ, nhưng tôi luôn khao khát một gia đình đông con. Tôi vẫn còn hai phôi thai đang chờ đợi", anh nói.