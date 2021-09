Hình ảnh mới của phim cổ trang 'Bridgerton 2'

Trong mùa 2, trưởng nam nhà Bridgerton đã được thần tình yêu gõ cửa. Tuy nhiên, đường tình của anh phải trải qua không ít chông gai.

US Weekly đưa tin trong sự kiện trực tuyến Tudum, Netflix đã tung video đầu tiên của series cổ trang Bridgerton mùa hai. Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) đã tìm được tình yêu. Tuy nhiên, anh và Kate Sharma (Simone Ashley) lại không phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Đoạn phim dài hơn một phút bắt đầu bằng cảnh Anthony theo Kate ra bên hiên nhà. Người con cả nhà Bridgerton hỏi liệu anh và Kate có thể sớm gặp lại nhau. Nhưng Kate không hề rung động trước sự quyến luyến ấy. Cô phật ý bởi vừa phút trước, Anthony đã tuyên bố mình đang kén vợ.

Quang cảnh lần gặp mặt của Anthony và Kate. Ảnh: Netflix.

“Cô đã nghe trộm tôi sao?”, Anthony hỏi. “Tôi chẳng mất công. Anh oang oang với mọi người trong bữa tiệc về những tiêu chuẩn kén vợ của mình”, cô gái đáp lại. Anthony tiếp tục hỏi Kate có gì bất bình với việc anh muốn kén vợ. Còn cô gái thẳng thừng trả lời “thái độ của anh”.

Giữa hai nhân vật nhanh chóng nổ ra tranh cãi. Kate cho rằng Anthony chỉ được vẻ bề ngoài, tính tình cao ngạo và chẳng đáng để làm quen. Trưởng nam nhà Bridgerton không giấu được sự ngỡ ngàng trước lời nhận xét thẳng thắn. Anh chỉ biết đơ người nhìn cô quay lưng đi.

Sau phần phim đầu tiên xoay quanh chuyện tình giữa Daphne (Phoebe Dynevor) và Simon (Regé-Jean Page), mùa hai của Bridgerton theo chân anh cả Anthony trên hành trình tìm vợ. Phần phim mới bám sát nội dung cuốn thứ hai trong bộ tiểu thuyết của Julia Quinn, nhan đề The Viscount Who Loved Me.

Tuy mùa hai chưa ra mắt, Bridgerton đã được Netflix bật đèn xanh sản xuất tiếp phần thứ ba và bốn. Mỗi mùa phim sẽ xoay quanh một anh chị em nhà Bridgerton trên hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhân vật chính vì thế cũng luân phiên thay đổi sau mỗi phần.