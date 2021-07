Hình ảnh mới của nữ hoàng quyến rũ Sunmi

Ngày 28/7, tờ Osen đưa tin Sunmi phát hành danh sách ca khúc và những hình ảnh quảng bá mini album thứ 3 mang tên 1/6. Mini album có tổng cộng 6 bài hát. Ca khúc chủ đề mang tên You Can’t Sit With Us.