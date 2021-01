Hình ảnh mới của Nancy sau vụ quay lén

Momoland vừa phát hành ca khúc Ready Or Not hồi cuối tháng 11. Để quảng bá ca khúc, Nancy đã từ bỏ mái tóc nâu sẫm quen thuộc, chuyển sang màu tóc vàng ánh kim thu hút. Trong bộ ảnh do công ty đăng tải, người đẹp sinh năm 2000 nối tóc giả, thực tế cô đã cắt tóc ngắn để tạo vẻ ngoài năng động, tươi mới.