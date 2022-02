Hình ảnh mới của Mina (TWICE)

Mina đang trở thành chủ đề nóng với hình ảnh khoe cơ bụng. Nữ ca sĩ lột xác so với phong cách thanh lịch, nữ tính quen thuộc.

Những hình ảnh của Mina trong chuyến lưu diễn tại Los Angeles (Mỹ) đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, theo Isplus.

TWICE đang thực hiện chuyến lưu diễn tại Mỹ và bắt đầu với sân khấu tại The Forum từ 15-16/2. Nhiều bức ảnh được người hâm mộ chụp tại concert gây sốt khi xuất hiện trên mạng xã hội. Cơ bụng của Mina là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất.

Hình ảnh của Mina trong concert. Ảnh: Fansite.

Trong bức ảnh do một người hâm mộ chụp lại, Mina mặc bộ trang phục sân khấu được cắt xẻ khá gợi cảm. “Cơ bụng của Mina trong bức ảnh khiến người hâm mộ trầm trồ”, tờ Isplus miêu tả. Mina sinh năm 1997, đến từ Nhật Bản. Cô đảm nhiệm vai trò nhảy chính và hát phụ của nhóm. Cô được biệt danh Thiên nga đen với vẻ ngoài sang chảnh, đài các.

Không chỉ Mina, nhiều thành viên khác của TWICE như Jihyo, Momo, Sana cũng khoe thân hình săn chắc, cân đối. Theo Isplus, người hâm mộ thậm chí đặt biệt danh cho TWICE là TPM. TPM là tên ghép giữa TWICE và nhóm nhạc cùng công ty - 2PM. 2PM nổi tiếng ở Kpop với hình tượng dã thú mạnh mẽ.

Hình ảnh của Jihyo hay Momo cũng được công chúng bàn tán. Ảnh: Fansite.

TWICE là nhóm nhạc trực thuộc công ty JYP Entertainment. Nhóm ra mắt năm 2015 thông qua chương trình sống còn Sixteen. Ban đầu, nhóm nhạc 9 thành viên theo đuổi hình tượng trong sáng, tinh nghịch. Trong những lần quảng bá gần đây, nhóm chuyển sang phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn.