Hình ảnh mới của Kim Woo Bin sau khi chữa khỏi ung thư

Hiện, nam diễn viên góp mặt trong dàn cast phim điện ảnh Alien. Đây là dự án khoa học viễn tưởng do đạo diễn Choi Dong Hoon chỉ đạo. Nội dung phim kể về những sinh vật ngoài hành tinh đang cư ngụ ở trái đất. Alien quy tụ dàn sao gồm So Ji Sub, Kim Woo Bin, Kim Tae Ri, Ryu Jun Yeol, Yoo Jae Myung, Yeom Jung Ah...