Hình ảnh mới của Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun tham gia buổi họp báo trực tuyến giới thiệu phim mới "Kingdom: Ashin of the North". Nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Ashin.

Ngày 20/7, The Korea Times đưa tin về buổi họp báo giới thiệu phim Kingdom: Ashin of the North với sự tham gia của Jun Ji Hyun. Đây là lần đầu nữ diễn viên lộ diện kể từ khi tin cô ly hôn rộ lên. Kingdom: Ashin of the North mà Jun Ji Hyun đảm nhận vai chính là một tập đặc biệt của loạt phim Kingdom với độ dài 92 phút.

Chia sẻ về dự án mới, Jun Ji Hyun cho biết cô phấn khích khi được tham gia vào loạt phim nổi tiếng. Theo nữ diễn viên, Kingdom không phải phim về thây ma, mà thuộc thể loại riêng.

Jun Ji Hyun trong họp báo giới thiệu phim.

“Vì tôi là fan của bộ truyện này, nên tôi phải nhận vai. Khi đọc kịch bản, tôi thấy bộ truyện có thể mở rộng không ngừng và trở thành một vũ trụ điện ảnh riêng. Tôi thực sự rất vui khi được góp phần bắt đầu câu chuyện đó", Jun Ji Hyun chia sẻ.

Trong cuộc họp báo được tổ chức trực tuyến, Kim Eun Hee - tác giả kiêm biên kịch của Kingdom: Ashin of the North mô tả Ashin (do Jun Ji Hyun đảm nhận) là nhân vật "mạnh mẽ và nguy hiểm".

"Cô ấy không giống bất kỳ nhân vật nào trong các phần khác của Kingdom. Cô ấy là nguồn gốc kích thích các nhân vật còn lại để họ phát triển và tạo nên sự kịch tính của cốt truyện", Kim Eun Hee chia sẻ.

Theo Kim Eun Hee, ngay khi viết nhân vật Ashin, cô đã nghĩ tới Jun Ji Hyun bởi biên kịch là người hâm mộ của diễn viên Vì sao đưa anh tới.

"Jun Ji Hyun phù hợp với nhiều loại vai. Nhiều người biết đến cô ấy như một nữ hoàng của dòng phim hài lãng mạn, nhưng tôi nghĩ những nhân vật đen tối mà cô ấy đóng trong Assassination và The Berlin File thật đáng nhớ", biên kịch chia sẻ. Ashin có vết thương lòng trong quá khứ, nhưng bề ngoài nhân vật này luôn mạnh mẽ, cứng rắn và quyết liệt như là một chiến binh.

Phim chính thức ra mắt ngày 23/7 và do Joo Ji Hoon đảm nhận vai nam chính.