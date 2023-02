Hình ảnh mới báo hiệu phần 2 kịch tính của 'The Glory'

Ở tuổi 43, Jung Sung Il nổi tiếng sau thành công của phim The Glory. Anh vào vai Ha Do Young, chồng của ác nữ Park Yeon Jin. Nhân vật này đối mặt với nguy cơ gia đình tan vỡ, chính anh cũng bị cuốn vào cuộc trả thù của Moon Dong Eun. Tuy nhiên, Ha Do Young không phải tuýp người lương thiện. Bởi vậy, hành động của anh trong phần 2 được khán giả mong đợi. Ảnh: Netflix.