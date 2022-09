Hình ảnh lễ cưới của diễn viên Anh Tú

Ca khúc mới của Quân A.P bị cho là 'đạo' nhạc

0 4

"Đáp án cuối cùng" được nhận xét giống ca khúc tiếng Trung "How You Have Been" nhưng nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện phủ nhận việc đạo nhạc.