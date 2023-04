Hình ảnh khiến cả thế giới bị sốc trong vụ giẫm đạp chết chóc ở Yemen

Các hình ảnh được phát sóng trên đài Al Masirah TV cho thấy nhiều thi thể tại hiện trường, hàng loạt giày dép và quần áo chồng chất tạo nên một cảnh tượng gây ám ảnh.

Hình ảnh hàng loạt đôi dép bị bỏ lại ở hiện trường sau vụ giẫm đạp khiến 85 người chết ở thủ đô Sanaa của Yemen. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 85 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp thảm khốc tại sự kiện từ thiện tại trường học ở thủ đô Sanaa của Yemen ngày 19/4.

Hàng trăm người đã tập trung tại trường để nhận khoản tiền 5.000 riyal Yemen (gần 20 USD ) mỗi người, hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho hay.

Vụ giẫm đạp xảy ra trong quá trình giới chức trách phân phát tiền từ thiện vào những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan.

Các nhân chứng nói rằng một số tay súng Houthis bắn chỉ thiên nhằm kiểm soát đám đông, song đạn dường như trúng vào dây điện và gây nổ. Mọi người bắt đầu hoảng loạn và giẫm đạp chết người xảy ra.

Một quan chức Houthi xác nhận ít nhất "85 người thiệt mạng và hơn 322 người bị thương" sau vụ giẫm đạp ở quận Bab al-Yemen của thủ đô.

Các hình ảnh được phát sóng trên đài Al Masirah TV cho thấy nhiều thi thể tại hiện trường, hàng loạt giày dép và quần áo chồng chất tạo nên một cảnh tượng gây ám ảnh.

Các quan chức đến hiện trường sau vụ giẫm đạp ở Sanaa, Yemen, ngày 19/4. Ảnh: Reuters.

Trường học xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa và thậm chí các gia đình cũng bị cấm vào trường. Một phóng viên của AFP tại Sanaa tường thuật rằng ông chứng kiến đám đông đổ về cổng một bệnh viện.

Yemen trải qua hơn 8 năm nội chiến, và chìm trong thảm kịch nhân đạo được Liên Hợp Quốc mô tả là tồi tệ nhất thế giới.

Xung đột bắt đầu vào năm 2014 khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn chiếm giữ Sanaa, khiến liên minh do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp vào năm sau để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.