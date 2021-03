Hình ảnh khác biệt của La Vân Hi sau khi chỉnh sửa

La Vân Hi được đánh giá là mỹ nam cổ trang thế hệ mới. Tuy nhiên, tài tử ngày càng gầy gò khiến công chúng lo ngại cho sức khỏe của anh.

Ngày 11/3, Sohu đưa tin La Vân Hi vừa hoàn thành cảnh quay trong Lương ngôn tả ý. Xuất hiện trên phim trường, nam diễn viên bị chụp lại khoảnh khắc xuống sắc, dáng gầy gò.

Theo Sohu, La Vân Hi giới thiệu mình cao 1,77 m, nặng 57 kg, nhưng thực tế chỉ số hình thể của anh khó đạt được con số này. Tài tử thường lộ vóc dáng nhỏ bé, đôi chân gầy thiếu sức sống. Ảnh đời thường của La Vân Hi khác hẳn những tấm hình đã được chỉnh sửa.

La Vân Hi có hình thể nhỏ bé, gầy gò. Ảnh: Sina.

Trước đó, nam diễn viên Hương mật tựa khói sương chia sẻ anh có vóc dáng nhỏ nhắn do di truyền. La Vân Hi tiết lộ vẫn ăn uống đầy đủ nhưng không tăng cân. Sohu cho hay do vóc dáng nhỏ nhắn nên La Vân Hi khó kết hợp với bạn diễn nữ.

Trên phim trường, tài tử thường đi những đôi giày độn đế cao hơn 10 cm. Bạn diễn Dương Tử cũng chia sẻ cô cảm thấy áp lực khi đứng bên cạnh La Vân Hi: "Tổng thể gương mặt của tôi gấp hai lần anh ấy. Nhìn La Vân Hi tôi thấy mình phải giảm cân cấp tốc".

La Vân Hi hiện tại và hình ảnh Nhuận Ngọc từng giúp anh nổi tiếng năm 2018.

Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương năm 2018, La Vân Hi với vai diễn Nhuận Ngọc từng được bầu là một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới.

La Vân Hi sinh năm 1988, anh nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương…

Năm 2021, tài tử đóng bộ phim Hạo y hành chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Sohu bình luận với xu hướng yêu thích các tác phẩm đam mỹ (tình yêu đồng giới nam) như hiện nay, Hạo y hành là cơ hội lớn để La Vân Hi nâng cao danh tiếng của mình.