Hình ảnh hiếm thấy của các tay súng Taliban

Sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban giờ đảm đương nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên toàn quốc. Tình hình an ninh tại Afghanistan ngày càng trở nên bất ổn, sau ít nhất 3 cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở tôn giáo trong tuần trước. Một trong số các vụ tấn công diễn ra ở nhà thờ ở vùng đông bắc khiến ít nhất 46 người chết, hơn 140 người bị thương. Vụ tấn công do tổ chức ISIS-K, một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tiến hành. Ảnh: Reuters.