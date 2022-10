Hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Gong Hyo Jin

Hôn lễ của nữ diễn viên Gong Hyo Jin và hôn phu Kevin Oh được tổ chức riêng tư. Cô mặc đầm cưới màu trắng, đeo giày và mang kính râm.

Ngày 26/10, Wikitree đưa tin sau hôn lễ riêng tư được tổ chức tại Mỹ, nữ diễn viên Gong Hyo Jin đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên trong lễ cưới. Trong hình, cô cười rạng rỡ, diện mẫu váy cưới bằng voan mà cô đã chia sẻ trước đó.

Gong Hyo Jin hạnh phúc, rạng rỡ tại hôn lễ ở Mỹ. Ảnh: @rovvxhyo.

Váy Gong Hyo Jin chọn có phần khác biệt so với những mẫu váy cưới thông thường. Váy màu trắng ngà, dài bồng bềnh. Cô phối cùng khăn voan trùm đầu ngắn và đeo kính râm dáng mắt mèo.

Ở bức ảnh chụp chung với bố mẹ, Gong Hyo Jin chia sẻ: "Con cảm ơn bố mẹ những người đã nuôi dạy con. Con sẽ cố gắng trở thành người tốt. Bố mẹ là tuyệt vời nhất".

Hyo Jin bày tỏ lòng biết ơn tới đấng sinh thành trong ngày trọng đại. Ảnh:@rovvxhyo.

Ngày 18/10, Gong Hyo Jin về nước sau lễ cưới tại Mỹ. Tại sân bay quốc tế Incheon, cô xuất hiện một mình, không có chồng bên cạnh. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết phải trở lại phim trường sớm vì vướng lịch quay.

Gong Hyo Jin và Kevin Oh tổ chức đám cưới tại New York, Mỹ ngày 11/10 (giờ địa phương). Hôn lễ có sự tham dự của gia đình hai bên và những người quen thân thiết. Cô chỉ mời hai người bạn là Jung Ryeo Won và Uhm Ji Won tham dự lễ cưới.

Giải thích về nguyên nhân không làm lễ cưới ở Hàn Quốc, Kevin Oh cho biết thay đổi kế hoạch vì cha mẹ già. "Tôi và Gong Hyo Jin dự định kết hôn ở Seoul, nhưng phải thay đổi. Gia đình tôi và họ hàng sống ở Mỹ. Chúng tôi đều muốn ngày trọng đại diễn ra dưới sự chứng kiến của người thân".

Gong Hyo Jin công khai chuyện tình cảm sau khi bắt được bó hoa cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin vào tháng 3. Thực tế, cặp sao hẹn hò từ năm 2020.

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng có nhiều bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc như The Greatest Love, Master’s Sun, Pasta, The Greatest Love, When the Camellia Blooms…