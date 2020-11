Hình ảnh hiếm của ‘007’ Sean Connery

Sau Dr. No, Sean Connery có thêm sáu lần vào vai James Bond trong From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971) và Never Say Never Again (1983). Từng có sáu người đảm nhận vai diễn, nhưng khi Viện Điện ảnh Mỹ bình chọn James Bond vào danh sách 50 người hùng màn bạc vĩ đại nhất, chỉ có phiên bản của Connery được điền tên.