Hình ảnh gần nhất của Bill Gates

Nhà sáng lập Microsoft có lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng khi đi ăn tối cùng con gái.

Bill Gates đã ăn tối cùng con gái út Phoebe và bạn trai nhân dịp lễ Phục sinh. Cả 3 cùng đến nhà hàng Nobu ở Manhattan với đội nhân viên an ninh luôn túc trực bên cạnh. Nhà sáng lập Microsoft xuất hiện với bộ trang phục đơn giản để đi ăn tối cùng con gái tại nhà hàng sushi yêu thích của Gates ở New York.

Trước đó, hai cha con từng ghé thăm nhà hàng này vào tháng 5/2021. Đó cũng là lần đầu tiên vị tỷ phú 65 tuổi xuất hiện trước công chúng sau thông báo ly hôn với bà Melinda Gates.

Hình ảnh đầu tiên về Bill Gates sau ly hôn. Ảnh SplashNews.

Lần này Bill Gates dường như đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng với con gái. Vị tỷ phú trông rất thoải mái và vui vẻ khi sải bước vào nhà hàng yêu thích của mình.

Ngoài Phoebe, Bill và Melinda Gates còn có cô con gái lớn Jennifer (25 tuổi) và cậu con trai Rory (21 tuổi). Tháng 10/2021, cả gia đình nhà Gates đã có mặt ở New York để dự đám cưới trị giá 3 triệu USD của Jennifer với Nayel Nassar.

Gates luôn khẳng định rằng ông sẽ để lại khoảng 10 triệu USD cho mỗi người con gái, tương đương 0,008% khối tài sản mà ông và bà Melinda sở hữu.

Vị tỷ phú 65 tuổi chuẩn bị ra mắt cuốn sách How to prevent the next pandemic (Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch kế tiếp) vào tháng 5. Trước đó, ông từng dự báo sẽ xảy ra đại dịch. Cuốn sách ra đời nhằm hối thúc các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19 để phòng tránh cho những hiểm họa sau này.

Năm 2015, Gates từng cảnh báo đại dịch virus "sẽ là thứ có khả năng làm thiệt mạng hơn 10 triệu người trong vòng vài thập kỷ tới, chứ không phải chiến tranh”.

Bill Gates xuất hiện tại nhà hàng Nobu ở Manhattan cùng với con gái. Ảnh: SplashNews.

Ngày 15/4, Gates đã đăng tải một bài viết trên New York Times. “Con người chẳng thể dựa vào may mắn một khi một cơn bùng nổ virus dần biến tướng sang đại dịch”, ông viết. Nhà sáng lập Microsoft cho rằng lần tới, khi phải đối diện với những căn bệnh truyền nhiễm thêm một lần nữa, các nhà khoa học cần tìm ra phương pháp chữa bệnh nhanh nhất có thể, tốt nhất là nhanh hơn thời Covid-19.

Ông còn nhấn mạnh chính quyền nên chi nhiều tiền hơn cho các cuộc nghiên cứu và phát triển dược phẩm.

Khi được hỏi về Gates Foundation, ông khẳng định quỹ của mình luôn quan tâm đến các công tác trong vaccine như chế tạo vaccine mới, gây quỹ hỗ trợ đầu tư vaccine. “Thế nên, thật phũ phàng khi có nhiều người quay lưng với chúng tôi, nói rằng chúng tôi dùng vaccine để giết người, kiếm lợi hay thậm chí gọi chúng tôi là nguồn cơn của đại dịch”, Gates bộc bạch.

Ông hy vọng khi tình hình dịch bệnh trở nên ổn định, mọi người sẽ nhận thức được tác dụng thần kỳ mà vaccine mang lại.