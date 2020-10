Hình ảnh đời thường của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020

Kim Trà My là một trong hai thí sinh nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả và có cơ hội vào thẳng chung kết. Năm 2019, cô từng thi Miss World Vietnam và được chọn vào top 39. Cô chia sẻ sau đêm thi bán kết: "Lịch sử lặp lại. Thêm một lần nữa My được bước tiếp vào vòng chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 nhờ sự bình chọn của khán giả. Nhất định thời gian tới My sẽ thật cố gắng, quyết tâm hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người".