Hình ảnh đời thường của Katie Holmes và Suri Cruise

Suri Cruise, 16 tuổi, gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố New York cùng người mẹ nổi tiếng vào cuối tuần.

Theo Daily Mail, Katie Holmes và con gái Suri Cruise dường như chuẩn bị rời thành phố New York vào thứ bảy. Họ mặc trang phục đời thường tương đồng, mang theo hành lý.

Ở tuổi 16, Suri ngày càng ra dáng thiếu nữ, chiều cao gần bằng mẹ. Phong cách thời trang của con gái Tom Cruise được cho là ít nhiều ảnh hưởng từ Katie Holmes.

Hình ảnh mới của Katie Holmes và con gái Suri. Ảnh: SplashNew.

Suri Cruise có năng khiếu nghệ thuật và bắt đầu được Katie Holmes tạo điều kiện tham gia một số hoạt động nhỏ. Mới nhất, Suri góp giọng hát trong bộ phim Alone Together - tác phẩm do Katie Holmes đóng chính kiêm biên kịch và đạo diễn.

Alone Together lấy bối cảnh sau đại dịch Covid-19, theo chân người đàn ông và phụ nữ chạy trốn khỏi thành phố New York. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Holmes sau 4 năm gần như vắng bóng.

Suri hát bản cover Blue Moon ở phần mở đầu. Ca khúc được lấy cảm hứng từ Diane Keaton, minh tinh gạo cội mà Suri đã được gặp khi tròn một tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo! Entertainment, ngôi sao nói về việc con gái tham gia dự án phim của mình. Katie giải thích: "Suri thực sự rất tài năng. Tôi muốn con bé phát huy hết tất cả tài năng này. Vì vậy, tôi đã hỏi con gái về việc tham gia phim và con đã đồng ý. Thế là, tôi bắt đầu làm việc, chỉ đạo con phải làm gì".

Dù vậy, Katie Holmes cho rằng ở tuổi 16, Suri cần tập trung việc học. Trước đó, vào năm 2021, Suri từng thể hiện tài năng ca hát trong phim Rare Objects.

Suri Cruise là con gái chung của Tom Cruise và Katie Holmes. Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 2012, Suri sống cùng mẹ. Mối quan hệ giữa Suri và Tom Cruise thường được truyền thông quốc tế đặt câu hỏi. Hai cha con dường như không gặp gỡ trong những năm qua.