Hình ảnh đời thường của cô bé 7 tuổi tham gia 'Lật mặt: 48h'

Trong Lật mặt: 48h, Huỳnh Nguyễn Bảo Thi vào vai My - con gái của Hiền (do Võ Thành Tâm đảm nhận) và Nga (Ốc Thanh Vân). Trong phim, nhân vật My và bố mẹ liên tục chạy trốn vì bị kẻ xấu truy đuổi. Diễn viên nhí phải thực hiện nhiều cảnh quay khá nguy hiểm như bị rượt đuổi, bị quăng xuống nước. Diễn xuất của Bảo Thi được đánh giá tự nhiên dù đây là vai diễn đầu tiên của cô bé.