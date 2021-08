Hình ảnh đầu tiên từ phim ‘Chúa Nhẫn’ có kinh phí 456 triệu USD

Hãng Amazon đã công bố hình ảnh đầu tiên từ bộ phim truyền hình “Lord of the Rings”. Series là tiền truyện, dựa trên nội dung bộ sách cùng tên của J.R.R. Tolkien.

The West Australian đưa tin việc ghi hình cho mùa đầu tiên của TV series Lord of the Rings đã kết thúc hôm 2/8 tại New Zealand. Để kỷ niệm sự kiện, hãng Amazon đã công bố bức ảnh đầu tiên từ bộ phim.

Trong ảnh, một nhân vật mặc áo choàng trắng đang đứng quay lưng vào khán giả. Trước mặt anh/cô ta là đại cảnh Trung Địa hoành tráng với núi đồi, thành quách và con sông hùng vĩ. Điểm nhấn của khung cảnh là hai cái cái cây khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ nơi đường chân trời.

Hình ảnh đầu tiên từ phim truyền hình Lord of the Rings. Ảnh: Amazon.

Dù hãng phim không tiết lộ danh tính nhân vật áo trắng hay khung cảnh này ở đâu, người hâm mộ tác phẩm của J.R.R. Tolkien nhanh chóng chỉ ra TV series sẽ lấy bối cảnh Valinor (Cõi Phước lành) nằm ở phía Tây Trung Địa. Hai cây nơi hậu cảnh chính là Cây Bạc, Cây Vàng chiếu ánh sáng cho vùng đất.

Phiên bản truyền hình của Lords of the Rings lấy bối cảnh Thời kỳ thứ hai của Trung Địa. Nội dung phim xoay quanh các sự kiện diễn ra hàng nghìn năm trước khi Bilbo Baggins tìm thấy Nhẫn Chúa trong The Hobbit và đoàn hộ nhẫn tìm cách thiêu hủy nó trong bộ ba The Lord of the Rings. Hãng Amazon mô tả các nhân vật trong phim “vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Họ sẽ phải đối mặt với sự trỗi dậy của cái ác nghìn đời tồn tại ở Trung Địa”.

TV series The Lord of the Rings là dự án truyền hình đắt đỏ nhất từng được thực hiện. Mùa đầu tiên của phim ước tính tốn hơn 456 triệu USD chi phí sản xuất và phim dự kiến kéo dài trong 5 mùa. The Lord of the Rings bản truyền hình dự kiến lên sóng từ tháng 9/2022 trên dịch vụ xem video trực tuyến Amazon Prime Video.