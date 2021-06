Hình ảnh đầu tiên từ ngoại truyện ‘Vương triều xác sống’

Bộ phim “Kingdom: Ashin of the North”, với Jun Ji Hyun trong vai chính, đã tung bộ poster chính thức hé lộ một số chi tiết quan trọng.

Ngày 14/6, Star News đưa tin Netflix đã công bố bộ poster chính thức cho Kingdom: Ashin of the North, ngoại truyện điện ảnh của series ăn khách Kingdom. Các hình ảnh trên poster hé lộ nhiều chi tiết trong nội dung tác phẩm sắp lên sóng.

Hình ảnh nữ chính Ashin lúc nhỏ và khi trưởng thành.

Bộ poster gồm 5 bức, hé lộ hình ảnh Ashin thuở bé do Kim Si Ah thủ vai, phiên bản trưởng thành của nhân vật (Jun Ji Hyun) mà khán giả đã thấy ở đoạn kết mùa 2 Kingdom, loài hoa tím hồi sinh người chết, một con hổ bị thương và thi thể nhiều người trưởng thành. Lời giới thiệu trên các tấm poster viết: “Bóng ma chết chóc nuốt chửng Joseon đang không ngừng sinh sôi”.

Như đã công bố, nội dung Kingdom: Ashin of the North xoay quanh Ashin, cô gái bí ẩn mà Lee Chang (Joo Ji Hoon) và y nữ Seo Bi (Bae Doo Na) chạm trán khi ngược lên phương Bắc điều tra về thứ hoa hồi sinh người chết.

Với Kingdom: Ashin of the North, không chỉ quá khứ của Ashin, nguồn gốc loài hoa tím cũng được hé lộ. Trong mùa hai của Kingdom, bí ẩn xung quanh cơ chế hồi sinh người chết của cây đã được vén màn.

Thân, cành, lá, hoa của cây chứa trứng của một loại trùng độc. Xác chết bị nhiễm trùng này sẽ "sống dậy" và tấn công đồng loại nhằm lây lan mầm bệnh.

Loạt poster hé lộ các chi tiết quan trọng xung quanh loài hoa hồi sinh người chết.

Kingdom: Ashin of the North do Kim Sung Hoon đạo diễn. Anh đảm nhận vai trò quản lý sản xuất chung cho hai mùa phim Kingdom đã lên sóng. Kim Eun Hee, biên kịch chính của series, cũng đóng góp vào quá trình xây dựng nội dung ngoại truyện. Phim do BA Entertainment và Studio Dragon hợp tác sản xuất.

Kingdom: Ashin of the North sẽ phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix từ 23/7.