Hình ảnh đầu tiên sau phẫu thuật của người mẫu Pháp đẹp nhất

Ngoài công việc người mẫu, kinh doanh, chân dài Pháp còn thử sức với diễn xuất. Cô từng góp mặt trong bộ phim Belle & Sebastian: The Adventure Continues (2015), sắp tới là Helvellyn Edge và The Loneliest Boy in the World. Theo giới thạo tin, Thylane Blondeau đang có chuyện tình đẹp với bạn trai Ben Attal.