Hình ảnh đầu tiên bên trong TTTM tại Vinhomes Ocean Park

Dự kiến khai trương vào 11/12, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean Park vừa công bố những hình ảnh đầu tiên, cho thấy quy mô lớn cùng thiết kế hiện đại.

Vincom Mega Mall Ocean Park có quy mô lớn với 4 tầng nổi, tổng diện tích hơn 56.000 m2. Trung tâm thương mại này tọa lạc kế bên biển hồ nước mặn rộng 6,2 ha của đô thị Vinhomes Ocean Park. Kiến trúc của Vincom Mega Mall Ocean Park lấy cảm hứng từ hình tượng sóng nước, thể hiện qua những đường nét thiết kế mềm mại kết hợp cùng công nghệ ánh sáng chuyển động bắt mắt.

Thiết kế bên trong Vincom Mega Mall Ocean Park được gọi là “Dòng chảy ngầm đại dương”.

Bên cạnh thiết kế ấn tượng, Vincom Mega Mall Ocean Park có tầm nhìn trọn vẹn ra toàn khu đô thị, hướng ra không gian xanh của nước và thiên nhiên trong lành. Bên cạnh mua sắm tại trung tâm, khách hàng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại khu đô thị như dã ngoại, vui chơi, dạo biển.

Kiến trúc gợn sóng bên ngoài trung tâm thương mại.

Tròn một tháng trước ngày khai trương, các thương hiệu lớn đã rục rịch bố trí cửa hàng. Trung tâm thương mại này sẽ quy tụ 136 thương hiệu mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực lớn. Trong đó có thể kể đến các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Fila, Nike, Converse, Levi’s, SuperSport, Sketcher, Mango, Cotton:On, Boo, Lép, JM Dress…

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu mỹ phẩm như The Body Shop, Innisfree, The Faceshop… hay thương hiệu nội thất, gia dụng quốc tế như Go Joy, Cheer Sofa, Lock&Lock… cũng sẽ góp mặt tại đây.

Sau khi ra mắt tại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch, Fila tiếp tục mang phong cách Hàn Quốc về "thành phố biển hồ".

Không chỉ phục vụ cư dân khu đô thị, chuỗi nhà hàng tại đây hứa hẹn trở thành điểm đến thường xuyên của người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bắt kịp các xu hướng ẩm thực mới nhất, Gogi House, Dooki Dooki, Popeyes, Texas Chicken… sẽ xuất hiện tại Vincom Mega Mall Ocean Park.

Chuỗi nhà hàng lẩu Trung Quốc Haidilao Hot Pot hứa hẹn thu hút sự quan tâm của thực khách thủ đô.

“Cuối tuần ra khỏi trung tâm thành phố để tận hưởng không khí trong lành là trải nghiệm yêu thích của cả gia đình tôi. Với nhiều dịch vụ phong phú tại TTTM, sắp tới cả nhà tôi có thể dành trọn một ngày vừa ăn uống, mua sắm và dã ngoại bên bờ biển mà không cần đi quá xa” - anh Duy Anh (quận Đống Đa) chia sẻ.

Từ trung tâm thủ đô di chuyển đến Vinhomes Ocean Park chỉ mất hơn 30 phút. Khách hàng sử dụng phương tiện cá nhân có thể đến Vincom Mega Mall Ocean Park thông qua 4 trục đường lớn là cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và quốc lộ 5A. Từ tháng 10, tuyến xe bus miễn phí nối liền trung tâm thành phố với Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City và Vinhomes Ocean Park cũng đã hoạt động.

Rạp chiếu phim CGV được bố trí tại tầng 4 Vincom Mega Mall Ocean Park.

Sự kiện khai trương Vincom Mega Mall Ocean Pảk sẽ diễn ra vào 11/12, quy tụ các ca sĩ được yêu thích như Noo Phước Thịnh, AMEE, B Ray, Quân AP. Đồng thời, các thương hiệu tại đây sẽ mang đến hàng trăm nghìn voucher tổng giá trị hàng chục tỷ như một món quà dành riêng cho khách hàng trong dịp mua sắm cuối năm.