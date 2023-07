Hình ảnh chưa từng thấy của sao Thổ

Sao Thổ mang một diện mạo hoàn toàn mới trong những bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb.

Hình ảnh mới nhất của Thổ tinh được chụp bởi kính viễn vọng James Webb. Ảnh: NASA.

Hôm 30/6, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những bức ảnh mới nhất về sao Thổ do kính viễn vọng không gian James Webb chụp được.



Theo đó, giới khoa học đánh giá rất cao bức ảnh về sao Thổ này, vốn được chụp trong chiến dịch quan sát JWST kéo dài 20 giờ. Trong ảnh, sao Thổ có màu tối, nhưng những vòng tròn quanh hành tinh khí khổng lồ này, còn được gọi là "vành đai sao Thổ", lại sáng rực rỡ.

Hiện tượng này xảy ra do camera hồng ngoại của James Webb. Ở bước sóng của ống kính, sao Thổ tối hơn so với những hình ảnh thường thấy do ánh sáng Mặt trời bị methane trong khí quyển hấp thụ.

Kính viễn vọng không gian James Webb. Ảnh: NASA.

Nhờ đó, vành đai của hành tinh này nổi bật và trở nên sáng hơn nhờ hiệu ứng tương phản. Vành đai sao Thổ chủ yếu bao gồm băng, một tỉ lệ nhỏ bụi đá trong không gian do các mảnh vỡ của tiểu hành tinh và các vi thiên thạch va chạm nhau.

Hình ảnh mới này được các nhà khoa học đánh giá rất cao, bởi những bước sóng ánh sáng có thể tiết lộ nhiều điều về Thổ tinh.

Ví dụ, quá trình phát xạ nhiệt thường bị ảnh hưởng bởi bước sóng hồng ngoại. Giới khoa học có thể sử dụng kiến thức này để nghiên cứu những hành tinh bị bao bọc bởi các đám mây dày và đục.

Một số nguyên tố và phản ứng hóa học cũng phát ra ánh sáng hồng ngoại. Vì vậy, việc nhìn thấy các hành tinh trong Hệ Mặt Trời ở các bước sóng nằm ngoài phạm vi quan sát của con người có thể giúp ta nghiên cứu về chúng sâu hơn.

Ngoài ra, camera của James Webb cũng chụp được 3 trong tổng số 82 mặt trăng quay quanh sao Thổ.

Đây là hình ảnh chi tiết đầu tiên về bầu khí quyển của Thổ tinh. Họ hy vọng sẽ phát hiện ra các cấu trúc vành đai mới, cũng như bất kỳ hành tinh mới nào có thể đang "ẩn nấp" ở đó.

"Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu sâu để xem những bí mật gì đang chờ được khám phá", ông Matthew Tiscareno, một chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu SETI cho biết.

NASA cùng Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã đưa kính viễn vọng James Webb lên thay thế kính viễn vọng không gian Hubble hồi cuối năm 2021.

Giới khoa học hy vọng có thể thông qua thiết bị trị giá 10 tỉ USD này nhìn thấy "bình minh của vũ trụ" - thời điểm các ngôi sao và thiên hà hình thành lần đầu cách đây 13,7 tỉ năm.