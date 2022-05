Hình ảnh Lee Min Jung khi cô 26 tuổi đang gây chú ý trên mạng xã hội. Khán giả khen ngợi nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

Ngày 18/5, tờ MoneyS đưa tin nữ diễn viên Lee Min Jung chia sẻ hình ảnh được chụp cách đây 14 năm. Theo MoneyS, trong bức ảnh được công bố, đường nét gương mặt của Lee Min Jung không khác nhiều so với hiện tại. Bà xã của Lee Byung Hun sinh năm 1982 và 26 tuổi ở thời điểm các bức ảnh nói trên được chụp.

Khi nhìn thấy các tấm ảnh của Lee Min Jung, đồng nghiệp thân thiết là Uhm Ji Won khen ngợi cô có ngoại hình trẻ trung giống nữ sinh trong học.

Nhiều khán giả cũng để lại lời khen dưới bài viết của Lee Min Jung: “Không phải các bức ảnh được chụp cách đây 14 phút sao. Cô ấy bây giờ vẫn trẻ trung như vậy”, “Cô ấy thật đẹp”, “Làm sao cô ấy giữ được ngoại hình trẻ trung như vậy suốt nhiều năm nhỉ”.

Hình ảnh cách đây 14 năm của Lee Min Jung.

Lee Min Jung bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch. Nữ diễn viên được biết đến sau khi xuất hiện trong Boys Over Flowers (2009). Cùng năm, Lee Min Jung có vai chính đầu tiên trong bộ phim gia đình Smile, You. Lee Min Jung dần nổi tiếng sau khi tham gia các dự án phim như Cyrano Agency (2010), Wonderful Radio (2012), Big (2012), Cunning Single Lady (2014) và Come Back Mister (2016). Gần đây, Lee Min Jung đóng vai chính trong bộ phim cuối tuần của đài KBS, Once Again.

Lee Min Jung kết hôn với nam diễn viên Lee Byung Hun vào ngày 10/8/2013 tại Grand Hyatt Seoul. Hai người hẹn hò một thời gian ngắn vào năm 2006, sau đó nối lại mối quan hệ vào năm 2012. Nữ diễn viên sinh con đầu lòng Lee Joon Hoo vào năm 2015.