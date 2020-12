Hình ảnh biểu diễn năm 19 tuổi của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi từng nuôi giấc mộng trở thành ca sĩ. Sohu đánh giá việc "thần tiên tỷ tỷ" mặc váy ngắn, nhảy múa trên sân khấu khác với hình tượng của cô.

Ngày 29/12, Sohu đưa tin một số hình ảnh của Lưu Diệc Phi khi đóng vai trò ca sĩ được chia sẻ lại. Thời điểm này, nữ diễn viên mới 19 tuổi, tham vọng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc bên cạnh việc diễn xuất.

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi được học đàn và múa từ nhỏ. Cộng với gương mặt xinh đẹp, cô hoàn toàn có thể thỏa mãn phần ngoại hình khi trở thành ca sĩ. Trong năm 2006, người đẹp phát hành 3 album với ba thứ tiếng khác nhau: The Door Late At Night (tiếng Nhật), Liu Yifei (tiếng Trung), All My Words (tiếng Nhật, tiếng Anh).

Lưu Diệc Phi nuôi mộng làm ca sĩ.

Tuy nhiên, do khả năng nhảy của cô cũng không được đánh giá cao, giọng hát không cuốn hút, sự nghiệp cầm mic của người đẹp nhanh chóng kết thúc. Theo Sohu, việc Lưu Diệc Phi chuyên tâm xây dựng hình ảnh "Thần tiên tỷ tỷ" giúp cô trở nên đặc biệt trong giới giải trí.

Hình ảnh gợi cảm trên sân khấu âm nhạc của "thần tiên tỷ tỷ".

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là nữ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" với nhan sắc hiếm có. Lưu Diệc Phi từng tham gia các bộ phim như Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Kim phấn thế gia. Năm 2020, danh tiếng của người đẹp vươn ra khỏi Trung Quốc khi thủ vai Hoa Mộc Lan trong tác phẩm Mulan do Disney sản xuất.

Dù xinh đẹp, Lưu Diệc Phi thường gắn liền với tranh cãi diễn xuất kém cỏi, không có sự tiến bộ qua nhiều năm. Trước đó, người đẹp còn bị đánh giá là "thuốc độc phòng vé" vì có nhiều tác phẩm gây thất vọng.