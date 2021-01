Hình ảnh ác nữ 'Penthouse' du lịch Việt Nam được khán giả tìm lại

Một thời gian ngắn sau bài đăng của Kim So Yeon, tài tử Lee Sang Woo - chồng nữ diễn viên - đăng tải thêm loạt ảnh chụp cùng vợ ở một resort ven biển. "Kỳ nghỉ cuối tuần trước đây cùng vợ và cha mẹ", anh viết. Dựa vào khung cảnh đằng sau, mũ và móng tay Kim So Yeon, nhiều người tin rằng loạt ảnh trên cũng được chụp tại Đà Nẵng - Hội An.