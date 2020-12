Hình ảnh ả đào qua trang phục của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn

Giai điệu thêm sôi động khi màn catwalk của Tiểu Vy kết thúc. Loạt trang phục bắt đầu theo hơi hướm hiện đại, thanh lịch. Cao Thiên Trang diện mẫu váy tông trắng, thần thái kiêu sa khi mang phụ kiện là vali và túi xách bản to. Trong khi đó, Quỳnh Anh mặc thiết kế có phom dáng sắc sảo, họa tiết hoài cổ.

Với tông màu tự nhiên như kem, be và nâu, các thiết kế không kén dáng. Trong khi đó, gam màu trung tính giúp người mặc dễ phối thêm phụ kiện như túi xách, mũ hoặc boots da.

Hơn nửa thập kỷ, phong cách thiết kế của Adrian Anh Tuấn dần hình thành chiều sâu. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài, trang phục của anh ẩn chứa câu chuyện phía sau. Đôi khi, các bộ sưu tập mang theo câu chuyện đồng hành với chuyến hành trình tìm về chốn an yên.

Bên cạnh các gam màu trung tính, sắc đỏ xuất hiện tựa đóa hồng nở rộ, kiêu sa. Dù mang theo sắc màu nổi bật, cách phối đồ ton-sur-ton trở thành phương án an toàn giúp trang phục nhìn hài hòa.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

