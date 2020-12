Him Lam rót gần 1.500 tỷ vào chủ đầu tư Pullman Vũng Tàu

Him Lam chi khoảng 1.455 tỷ đồng, mua vào gần 68 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn của DIC Corp. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của hàng loạt dự án tại TP. Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam thông báo đã mua vào 67,7 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) vào ngày 2/12. Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của Him Lam tại DIC tăng từ 0 lên 21,5% vốn điều lệ. Him Lam trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Phiên giao dịch 2/12 ghi nhận khối lượng giao dịch đột biến của cổ phiếu DIC. Hơn 160 triệu đơn vị được chuyển nhượng theo hình thức thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch 3.441 tỷ đồng . Như vậy, số tiền Him Lam chi ra để gom gần 68 triệu cổ phiếu của DIC ước tính khoảng 1.455 tỷ đồng .

Trước đó, Him Lam từng có kế hoạch liên doanh cùng DIC Corp để thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Dự án này có quy mô 90 ha, nằm ở TP Vũng Tàu, được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt chọn DIC làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2026. Tổng vốn đầu tư hiện tại của dự án khoảng 10.500 tỷ đồng .

Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý, đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, đã bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 7/90 ha.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Ảnh: DIG.

Hơn một nửa thời gian trôi qua nhưng DIC vẫn chưa thể khởi công dự án do vướng mắc thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Do nguồn lực tự có hạn chế nên DIC muốn hợp tác với Him Lam để tiếp tục phát triển dự án.

Tuy nhiên, phương án thành lập liên doanh do DIC nắm giữ 65% vốn và Him Lam góp 35% vốn để thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu không được cổ đông của DIC thông qua. Do đó, Him Lam chưa thể tham gia dự án này.

Cũng trong ngày 2/12, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng mua vào 47,2 triệu cổ phiếu của DIC để tăng tỷ lệ sở hữu từ 3,3% lên 18,1% cổ phần. Công ty này cũng trở thành cổ đông lớn của DIC Corp. Khác với Him Lam, Thiên Tân từng có thời gian là cổ đông lớn của DIC nhưng đã thoái bớt vốn trước khi lại mua thêm cổ phiếu.

Trong 3 tháng qua, cổ phiếu của DIC tăng giá mạnh. Chốt phiên 4/12, thị giá cổ phiếu doanh nghiệp đạt mức 26.500 đồng, cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 9.

Giá cổ phiếu của DIC Corp (mã chứng khoán DIG) tăng mạnh từ đầu tháng 9. Ảnh: VNDS.

Với việc thị giá cổ phiếu tăng cao, hai cổ đông lớn của DIC lần lượt thoái vốn. Taekwang Vina Industrial trong tháng 10 đã bán sạch 32,4 triệu cổ phiếu của DIC. Còn Công ty Chứng khoán Bản Việt cũng đăng ký bán toàn bộ 29,4 triệu cổ phiếu DIC trong thời gian 26/11-25/12. Chính DIC Corp cũng vừa bán toàn bộ 8,3 triệu cổ phiếu quỹ khi thị giá đang tăng mạnh để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

DIC Corp là chủ đầu tư của nhiều dự án ở tỉnh TP. Vũng Tàu như Chí Linh City, DIC Phoenix, Cao ốc Thủy Tiên, DIC Star Landmark Vũng Tàu, Pullman Hotels & Resorts Vũng Tàu, Star Hotels & Resorts, Lakeside, Seaview, Vũng Tàu Gateway.