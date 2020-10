Hilary Duff mang bầu lần ba

Hilary Duff được chồng chăm sóc chu đáo trong giai đoạn mang thai. Theo tiết lộ, em bé chào đời vào tháng 3 năm sau.

Nữ diễn viên Hilary Duff thông báo mang bầu lần 3 hôm 25/10. Trên Instagram, cô đăng tải bức ảnh khoe bụng to, được ông xã Matthew Koma ôm tình cảm từ phía sau. Đây là con thứ 2 của cặp uyên ương và là con thứ 3 của Hilary.

Cựu ngôi sao Disney viết: "Chúng tôi đang ngày càng lớn thêm. Chủ yếu là tôi". Ở phần bình luận, những bạn thân trong nghề gửi lời chúc đến Duff.

Cựu công chúa Disney thông báo mang bầu lần 3. Ảnh: Insider.

Theo CNN, ngôi sao nước Mỹ tiết lộ thông tin mang bầu vào đúng dịp sinh nhật 2 tuổi của con gái Banks Violet Bair. Hilary chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc từ lúc lọt lòng đến nay của bé Banks.

Cô nhắn nhủ công chúa nhỏ: "Thiên thần ngọt ngào của mẹ. Cảm ơn con. Nụ cười và đôi mắt sáng của con là điều tuyệt vời mẹ cảm nhận được trong 2 năm qua. Mẹ yêu con rất nhiều. Cảm ơn con vì đã chọn là con của ba mẹ".

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Matthew Koma tiết lộ em bé sẽ ra đời vào tháng 3/2021. Gia đình anh đang nóng lòng chào đón thành viên mới.

Hilary Duff và Matthew Koma bí mật tổ chức lễ cưới tại sân sau nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 12/2019. Tờ E! News tiết lộ buổi tiệc chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút, với sự có mặt của gia đình và bạn bè.

"Buổi lễ bắt đầu lúc hoàng hôn và đôi uyên ương làm lễ ở trong nhà còn quầy lễ lân được dựng trong một túp lều trắng. Em gái của Hilary đã giúp đỡ cô chuẩn bị lễ cưới. Cả hai rất thân thiết với nhau", nguồn tin People cho hay.

Bộ đôi trở thành vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ khi đã có với nhau một con gái. Thời điểm họ kết hôn, bé Banks đã hơn một tuổi.

Trước khi yêu Matthew Koma, diễn viên Lizzie McGuire từng là vợ tuyển thủ bóng chày Mike Comrie. Cả hai có với nhau đứa con trai 8 tuổi tên Luca Cruz Comrie.

Matthew Koma yêu thương con chung và cả con riêng của vợ. Ảnh: Instagram NV.

Hilary Duff sinh năm 1987, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Sau khi tham gia loạt phim truyền hình Lizzie McGuire, cô còn đóng nhiều phim như Cheaper by the Dozen, The Lizzie McGuire Movie, A Cinderella Story...

Matthew Koma bằng tuổi vợ. Anh là ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và vận động viên bowling chuyên nghiệp người Mỹ.