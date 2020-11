Hieuthuhai có gì ngoài vóc dáng người mẫu và gương mặt đẹp trai?

Chưa có tiết mục thực sự đột phá, song Hieuthuhai vẫn là cái tên được nhiều khán giả dự đoán sẽ lên ngôi quán quân King of Rap.

Hieuthuhai: 'Tôi không đến King of Rap để thành quán quân' "Không nhiều người kỳ vọng tôi trở thành quán quân. Tôi xem đây là màn chào sân, cho mọi người biết dòng nhạc của mình", rapper Hieuthuhai chia sẻ trước chung kết King of Rap.

RichChoi, ICD, Hieuthuhai, Pháo, Tuimi, Chị Cả, Rica, Right là 8 gương mặt được chọn vào chung kết King of Rap. Theo đánh giá của giới chuyên môn, RichChoi là ứng viên quán quân số một bởi kỹ năng toàn diện và sự biến hóa không ngừng suốt quá trình thi.

Tiếp đến là ICD, thí sinh luôn giữ phong độ ổn định và có thế mạnh về lyrics cũng như cách truyền tải cảm xúc thông qua bài rap. Đặc biệt, anh đã có tiết mục bùng nổ ở vòng thi bán kết.

Trong những cái tên còn lại, nếu phải đặt lên bàn cân so sánh, Hieuthuhai được cho là có lợi thế hơn. Nhiều khán giả dự đoán anh sẽ chiến thắng. Theo bình chọn của độc giả Zing, Hieuthuhai đang là thí sinh được yêu thích nhất với tỷ lệ 35,82%.

Vậy Hieuthuhai hội tụ những yếu tố nào để trở thành ứng viên nặng ký trong chặng đua nước rút của King of Rap?

Hieuthuhai gây chú ý ở ngoại hình giống người mẫu.

Thí sinh hot boy

Không nên bàn về ngoại hình ở một cuộc thi âm nhạc, tuy nhiên, điều đầu tiên khiến Hieuthuhai được chú ý chính là vẻ ngoài điển trai, vóc dáng như người mẫu. Phong cách cá nhân chàng trai sinh năm 1999 lựa chọn cũng theo hướng bảnh bao, lịch lãm - khác hẳn đa số thí sinh của King of Rap và cả Rap Việt.

Chính Hieuthuhai thừa nhận anh viết rap nhưng hình ảnh lại không ngầu: "Những trang phục tôi mặc trên sân khấu cũng là kiểu đồ thường dùng khi tôi đi học. Tôi muốn là chính mình và thể hiện đúng cá tính trên sân khấu. Vô tình điều đó khiến tôi khác những thí sinh còn lại. Họ thường mặc đồ kiểu hip hop, rất cá tính".

Gương mặt điển trai, cộng với phong cách trình diễn cuốn hút, tự tin là những yếu tố giúp Hieuthuhai rất sáng sân khấu. Phong cách rap love nhẹ nhàng cũng dễ chiếm cảm tình từ số đông khán giả, trong đó có những người vốn không phải rap fan.

Ngay từ vòng thi đầu tiên, bản rap CUA trở thành một trong những tiết mục hot nhất chương trình (về lượt view). Hơn 11 triệu lượt xem sau ba tháng là con số khá cao đối với một tiết mục dự thi trong khuôn khổ truyền hình thực tế. Con số này thậm chí còn vượt cả màn chào sân của Pháo - rapper nữ khi ấy đang nổi tiếng với ca khúc 2 phút hơn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Hieuthuhai từng chia sẻ với MC Phí Linh trên truyền hình: "Em là rapper mà không ai khen rap hay. Mọi người chỉ chú ý đến cái đó (ngoại hình)".

Tạo dấu ấn bằng màu sắc âm nhạc riêng

Đến lúc này, Hieuthuhai chưa có tiết mục thực sự bùng nổ hay bứt phá tại King of Rap. Việc anh giành được một suất vào top 5 có lẽ cũng bất ngờ với nhiều người, trong khi các chiến binh tiềm năng từ đầu như Chị Cả hay Wxrdie lại phải dừng bước sớm hơn.

Hieuthuhai biểu diễn cùng LyLy.

Tuy nhiên, thành tích top 5 không phải không xứng đáng với Hieuthuhai. Anh có thế mạnh nhất cả về flow, voice và phong cách trình diễn. LK hơn một lần khen các bài thi của Hieuthuhai có flow tốt, bắt tai. Thí sinh 21 tuổi biết cách chọn beat và flow để làm cho giọng của mình nổi bật. Các huấn luyện viên khác đều đồng tình Hieuthuhai có tư duy làm nhạc thông minh, hợp thị hiếu khán giả trẻ.

Ngoài ra, anh còn có điểm mạnh về rap melody. Điều này được thể hiện rõ trong màn trình diễn Mượn rượu tỏ tình, kết hợp cùng Emily. Cách đi giai điệu nhẹ nhàng, "catchy" ngay ở phần đầu giúp Hieuthuhai đánh bại Right với số điểm sát sao (8,9 và 8,5), dù nhiều khán giả khen ngợi lyrics của Right hay hơn Hieuthuhai.

Về kỹ thuật gieo vần, Hieuthuhai hoàn toàn không kém cạnh RichChoi hay ICD. Theo đánh giá của chuyên gia trên Zing, điểm vần của Hieuthuhai đạt 7,5/10.

Điểm đặc trưng trong kỹ thuật gieo vần của Hieuthuhai là sử dụng xen kẽ tiếng Việt và tiếng Anh, tạo nên những câu rap mang ý nghĩa đơn giản nhưng hợp lý. Hầu hết bài rap của Hieuthuhai đều có tiếng Anh.

Chẳng hạn, trong bài CUA, anh viết: "Những ngày lang thang/ Sẽ còn sang trang/ Âm nhạc vang vang/ Tích tịch tang tang/ NERD GANG GANG/ Đi hàng ngang ngang/ Pop the champange/ You gotta stick to the plan".

Một điểm thú vị nữa là Hieuthuhai dùng tên của nhiều người nổi tiếng hay nhân vật trong phim ảnh, âm nhạc... để đưa vào rap. Anh cũng nhiều lần nhắc tên mình như một cách khẳng định dấu ấn cá nhân.

Trong bài thi Mượn rượu tỏ tình, nội dung verse của Hieuthuhai khá ấn tượng: "Lấy cây dù/ Vì trong đầu anh ngay bây giờ đây chỉ thấy mây mù/ Nghe bài hát của Emily trên radio/ Party overnight, anh Right kêu 'cháy đi bồ'/ Không cô đơn như Negav/ Anh gặp ngay my babyboo".

Ở vòng bán kết, với ca khúc Lời đường mật, kết hợp cùng LyLy, Hieuthuhai tiếp tục chinh phục người nghe bởi rap melody. Đương nhiên, cách chơi vần vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó là những hình ảnh so sánh thú vị.

"Ba câu đầu đủ làm em đổ như là Haiku/ Phải lặp lại câu cuối hai lần 'Em ơi, I like you'/ Người như em thì chỉ có một, I'm losing my cool".

"Bởi vì em chính là Nàng Xuân, anh nồi cơm điện/ Nếu còn lo là anh đào hoa thì em ơi có bao giờ/ Hãy ở bên cạnh anh, baby one more hour".

Sự hòa quyện với giai điệu do LyLy thể hiện giúp Hieuthuhai chiến thắng thuyết phục trước Lona. Anh giành được 11,37 điểm.

Những bản rap triệu view có đủ sức đưa Hieuthuhai lên ngôi quán quân?

Hầu hết tiết mục của Hieuthuhai tại King of Rap đều đạt con số hàng triệu view. Nổi bật nhất là CUA (hơn 11 triệu). Ca khúc Lời đường mật hiện có mặt trên top thịnh hành với gần 3 triệu view.

Có thể nói về mặt hiệu ứng, độ lan tỏa, hay các bài thi hit, không thí sinh nào vượt được Hieuthuhai.

Hieuthuhai còn thiếu sự đột phá để có thể trở thành quán quân.

Nhưng Hieuthuhai có những điểm yếu nhất định. Chẳng hạn, về punchline, các bản rap của anh hoàn toàn thiếu. Rapper trẻ chưa tạo ra được những câu rap có sức nặng, được ví như một "cú đấm".

Và như đã đề cập từ đầu, Hieuthuhai chưa có tiết mục bùng nổ - yếu tố cần của một thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi. Việc duy trì phong cách rap love từ đầu chương trình có thể giúp Hieuthuhai định hình chất nhạc, nhưng ngược lại, dễ dẫn đến sự một màu, thiếu đột phá.

Để chiến thắng trong một cuộc thi, sự bứt phá, làm mới bản thân qua từng vòng luôn đóng vai trò quan trọng. Đây là lý do khiến Hieuthuhai sẽ khó chạm đến danh hiệu quán quân. Dù xét vế yếu tố đi đường dài sau cuộc thi, anh là nhân tố sáng giá.

Trả lời phỏng vấn trước chung kết, Hieuthuhai cũng chia sẻ anh không kỳ vọng trở thành quán quân. Anh coi King of Rap là màn chào sân để giới thiệu chất nhạc của mình.

Nếu những lời nói trên là thật, rõ ràng Hieuthuhai đã có sự tính toán riêng cho mình trên cuộc đua đến danh hiệu quán quân. Dù thất bại hay chiến thắng, anh ít nhiều cũng đã thành công trong việc giới thiệu hình ảnh một rapper lãng tử, chuyên viết về tình yêu đến công chúng.