Hiệu ứng 'Trò chơi vương quyền' hồi sinh dòng văn học kỳ ảo

Mới đây, series “House of the dragon” thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng, các nhà xuất bản kỳ vọng một số tựa truyện kỳ ảo đặc sắc khác cũng tìm được độc giả.

Thời gian này, loạt phim tiền truyện của Trò chơi vương quyền mang tên House of the dragon làm mưa làm gió trên thị trường, phá kỷ lục lượt xem của nhà đài HBO; loạt phim dài tập chuyển thể lại tác phẩm Chúa tể những chiếc nhẫn được Amazon đầu tư một khoản tiền khổng lồ; series The Sandman chuyển thể từ truyện tranh của Neil Gaiman được đông đảo công chúng và giới phê bình ca ngợi. Các nhà xuất bản đang nhận thấy xu hướng hồi sinh của thể loại phiêu lưu kỳ ảo.

Hình ảnh từ phim House of the dragon. Ảnh: Bobby24.

Nhiều tác phẩm được tái bản, được dịch mới

Mức độ quan tâm của công chúng tới các bộ phim trên đã làm tăng doanh số của nguyên tác: The Sandman leo lên đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết đồ họa bán chạy của Amazon; hai bộ truyện của Tolkien và George RR Martin trở lại những vị trí cao trong danh sách bán chạy.

Mức độ quan tâm của công chúng đến thể loại phiêu lưu kỳ ảo còn hồi sinh một số tác phẩm kinh điển bị quên lãng bấy lâu nay.

Một trường hợp điển hình là tiểu thuyết The last unicorn của Peter S Beagle. Xuất bản lần đầu năm 1968, được chuyển thể thành phim hoạt hình vào năm 1982. Suốt nhiều năm, câu chuyện giả tưởng trữ tình về một loài thú thần thoại giữa một thế giới không còn tin vào sự tồn tại của ma thuật trong The last unicorn được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, đã nửa thế kỷ rồi tác phẩm chưa được tái bản và gần như không ai còn nhớ đến tác phẩm ấy nữa.

Bìa sách The last unicorn. Ảnh: Barnes & Noble.

Mãi tới cuối tháng trước, tác phẩm mới được tái bản. The last unicorn trở thành tác phẩm mới nhất trong chuỗi các tiểu thuyết kỳ ảo cổ điển tìm được độc giả mới nhờ sự phổ biến của thể loại này trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng.

Nhiều tác phẩm kỳ ảo khác cũng đang được tái bản như The dragon waiting và Growing up weightless của John M Ford, Lud-in-the-mist của Hope Mirrlees, The ghosts của Antonia Barber… Một số tác phẩm kỳ ảo cũng được dịch sang tiếng Anh như The tale of princess Fatima, Warrior woman (Ả Rập), Beautiful Star của Yukio Mishima (Nhật Bản).

Marcus Gipps, giám đốc Nhà xuất bản Gollancz, cho biết: “Một trong những điều ngộ nghĩnh gặp phải khi tôi làm xuất bản là một cuốn sách có thể là một tác phẩm kinh điển đình đám ở bên kia Đại Tây Dương nhưng lại hầu như vô danh ở Anh”.

Công chúng quan tâm hơn đến các tác phẩm kỳ ảo

Ông Gipps chia sẻ doanh số bán sách gần đây cũng tăng mạnh nhờ các “influencer” trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ông cũng cho rằng nhiều tác giả viết tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng như Neil Gaiman và Patrick Rothfuss cũng đóng góp một phần không nhỏ trong xu hướng này bằng cách nhắc tới các tác phẩm kinh điển bị lãng quên như nguồn cảm hứng sáng tác của họ.

Patrick Rothfuss, tác giả bộ tiểu thuyết kỳ ảo bán chạy The kingkiller chronicle, đã đích thân viết lời giới thiệu cho The last unicorn trong lần tái bản này. Gaiman đã nói với tờ Guardian rằng Peter S Beagle có ảnh hưởng trực tiếp đến các sáng tác của ông, tiêu biểu là đối với tác phẩm The sandman.

Gaiman chia sẻ: “Cuốn sách đầu tiên của Peter tôi đọc viết về một thế giới thần tiên kỳ diệu, tác phẩm A fine and private place. Tôi đã bị hút hồn và rồi nhiều năm sau, ăn cắp ý tưởng trắng trợn khi tạo ra nhân vật con quạ biết nói trong The sandman”.

“Tôi cũng rất thích The last unicorn. Tôi mừng là tài sản trí tuệ của Beager giờ đây được giới thiệu lại với lứa độc giả mới”, Neil Gaiman nói.

Hình ảnh trong loạt phim chuyển thể The sandman. Ảnh: Netflix.

Cuối năm ngoái, khi Mark Gatiss viết kịch bản và sản xuất The amazing Mr Blunden, phiên bản chuyển thể mới của tiểu thuyết The ghosts của Antonia Barber, tác phẩm này đã được tái bản lần đầu tiên sau 30 năm. Donna Coonan, biên tập viên của Nhà xuất bản Virago là một fan hâm mộ của cuốn sách này nhưng nhiều năm liền không thuyết phục được giám đốc ký quyết định tái bản cuốn sách, cho đến khi series phim chuyển thể thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Nhà xuất bản Gollancz đang lên kế hoạch tái bản nhiều tựa sách kỳ ảo kinh điển bị lãng quên. Giám đốc xuất bản Marcus Gipps nhận định: “Thể loại kỳ ảo đang có sức hút lớn. Chúng ta đều trưởng thành cùng những câu chuyện viễn tưởng và rồi phần đông người ta lãng quên những thế giới diệu kỳ ấy khi lớn lên. Phiêu lưu kỳ ảo luôn là một thể loại phổ biến nhưng cũng rất đặc thù, được nhiều người mến mộ nhưng không đủ nhiều để làm mưa làm gió. Tới nay, không nghi ngờ gì nữa, thể loại kỳ ảo đã trở nên vượt trội trên các loại hình truyền thông khác và tôi chắc rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới ngành xuất bản”.

Claire Ormsby-Potter là trợ lý biên tập cho Gipps tại Nhà xuất bản Gollancz. Cô coi việc tái bản tiểu thuyết The last unicorn là một nhiệm vụ cá nhân. Cô tin rằng sự phổ biến của các bộ phim giả tưởng hiện nay đã khuyến khích khán giả tìm đọc các tiểu thuyết kỳ ảo tương tự.

Ormsby-Potter chia sẻ: “Tôi thực sự nghĩ rằng các hãng phim đã chứng minh được tầm ảnh hưởng của mình với các phiên bản phim chuyển thể hiện đại của tiểu thuyết phiêu lưu kỳ ảo. Trò chơi vương quyền và Chúa tể những chiếc nhẫn được đầu tư nhiều và thực hiện kỹ xảo hoành tráng giúp khán giả đại chúng cảm thấy những ý tưởng kỳ ảo hữu hình hơn".

Thành công lớn về mặt thương mại của các bộ phim chuyển thể có tác động mạnh đến suy nghĩ của công chúng, để họ mở lòng và đón đọc tiểu thuyết kỳ ảo hơn trước kia.