Hiệu ứng Taylor Swift khiến cuốn sách bí ẩn trở thành bán chạy

Một lời đồn đoán rằng Taylor Swift đứng sau cuốn sách tên "4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023" khiến fan của nữ ca sĩ này hào hứng đặt mua.

Nữ ca sĩ Taylor Swift được đồn đoán là tác giả của một cuốn sách sắp xuất bản. Ảnh: Mark Blinch/Reuters.

Theo tờ Guardian, lâu nay người làm xuất bản vẫn bối rối đi tìm công thức tạo nên một tác phẩm bán chạy. Giờ đây họ tìm ra một câu trả lời: Khiến fan hâm mộ của Taylor Swift tin rằng cuốn sách nọ là do nữ ca sĩ chấp bút.

Một cuốn sách không có tiêu đề chính thức, chỉ được biết đến với tên gọi 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 của một tác giả chưa được công bố bỗng lọt vào bảng xếp hạng doanh thu ở Mỹ.

Sự kiện này xảy ra sau khi các Swifties (tên gọi chung những người hâm mộ Taylor Swift) ghép nối các "manh mối" và kết luận rằng 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 có thể là cuốn hồi ký của nữ ca sĩ 33 tuổi.

Các Swifties sau khi đọc được thuyết âm mưu đã lập tức đặt sách dù chưa biết gì về cuốn sách này.

Cuốn sách bí ẩn của Nhà xuất bản Flatiron cho phép đặt trước với giá 45 USD đã nằm chễm trệ trong top 10 (vị trí thứ 2) bảng xếp hạng doanh số bán sách trên Amazon. Hiện sách cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng sách đặt trước của Barnes & Noble.

Cơn sốt này bắt đầu khi một file tài liệu được cho là của Flatiron lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, tài liệu viết rằng tiêu đề sách và tác giả sẽ được tiết lộ vào ngày 13/6; rằng sách sẽ có 544 trang. Các Swifties ngay lập tức tính nhẩm 5+4+4=13 (con số may mắn của nữ ca sĩ).

Cuốn sách bí ẩn được mô tả trong file này là thuộc thể loại "tiểu sử hoặc tự truyện", in kèm 40 bức ảnh màu. Sách được in tới 1 triệu bản và ấn định ngày phát hành quốc tế là 9/7. Số lượng in khổng lồ và thời gian giao hàng ngắn khiến cộng đồng mạng nghĩ rằng đây sẽ là một tác giả nổi tiếng.

Ngày phát hành 9/7 cũng khớp với ngày được đề cập trong lời bài hát Last Kiss của Taylor Swift, một ca khúc trong album phòng thu thứ ba của cô - Speak Now. Swift cũng chuẩn bị phát hành lại album này (phiên bản thu lại) vào ngày 7/7.

Tin đồn được lan truyền nhanh chóng mặt.

Người hâm mộ cũng đang suy đoán rằng việc Swift quyết định sử dụng cụm từ “bạn đọc thân mến” trong thông báo phát hành Speak Now (Taylor's Version) là manh mối cho thấy khả năng một cuốn sách sẽ được phát hành.

File được lưu truyền còn bật mí thêm: "Đây không phải một cuốn sách về chính trị, nó là một cuốn sách giải trí, vui tươi, đối tượng độc giả chủ yếu là giới trẻ nhưng về cơ bản, ai cũng đọc được. Cuốn sách sẽ có sức hút lớn trên diện quốc tế tựa như hồi ký của Matthew Perry hay thậm chí có thể như Spare của Hoàng tử Harry".

Manh mối ít ỏi là vậy, vẫn có tới hơn 1 triệu lượt xem hashtag #TaylorSwiftBook trên TikTok. Người hâm mộ hăng hái chia sẻ thuyết âm mưu và nỗi phấn khích của họ trước khả năng này.

Những người bán sách cũng không biết gì hơn. Hiệu sách Blue House Books ở Wisconsin thông báo rằng họ sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền "nếu nó không phải là cuốn hồi ký mà người ta tưởng".

Một hiệu sách khác ở New York đã chia sẻ trên TikTok rằng họ sẽ hủy hơn 600 đơn đặt trước cho cuốn sách sau khi nhận được thông tin rằng đó không phải của Swift. Đại diện đơn vị này viết: "Thật là một trải nghiệm thú vị và thú vị (mặc dù khá căng thẳng) khi hòa mình vào thế giới của Swift".

Ngày 9/5, Variety cho biết họ “có thể báo cáo chắc chắn rằng tác giả bí ẩn này không phải là Taylor Swift” và cho biết khả năng này khó xảy ra vì nữ ca sĩ đang kẹt giữa chuyến lưu diễn lớn và sắp phát hành một album khác.

Cộng đồng mạng vẫn đang đồn đoán không ngừng, nếu không phải Taylor Swift thì người ta cũng đồn là nhóm nhạc BTS.

Về phía Flatiron, nhà xuất bản này vẫn chưa đưa ra bình luận gì xoay quanh những đồn đoán này.