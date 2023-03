Hiệu trưởng 'tung chưởng' với giáo viên bị phạt 6,5 triệu đồng

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hiệu trưởng và giáo viên sau lùm xùm tại trường Tiểu học Đại Nghĩa.

Trường Tiểu học Đại Nghĩa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo đó, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xử phạt hành chính đối với ông Lê Thành Đô - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa - về hành vi “cố ý gây thương tích”, mức xử phạt 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Lan - giáo viên nhà trường - bị cảnh cáo về hành vi “gây mất trật tự công cộng”.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin một giáo viên bị vợ chồng hiệu trưởng đánh khiến dư luận xôn xao. Người đăng tải thông tin trên mạng là bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường Tiểu học Đại Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết: “Sự việc xảy ra vào chiều 1/3, khi thời gian tiết học chỉ còn khoảng 17 phút, ông Lê Thành Đô - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa - mới giảng bài. Thấy vậy, tôi đứng ngoài cửa lớp quay lại video, ông Đô tiến đến định giằng điện thoại của tôi. Tôi lùi lại và bị vợ ông Đô là bà Ngô Thị Hương, cũng là giáo viên trong trường, đứng sau, giằng luôn điện thoại của tôi nhưng không được”.

“Sau khi không giật được điện thoại, giữa 3 người có lời qua, tiếng lại và tôi bị ông Đô đấm vào mặt, tối tăm mặt mũi. Ngay sau đó, tôi phải nghỉ dạy để đến bệnh viện. Không những đánh tôi, vợ chồng ông Đô còn sử dụng những lời lẽ tục tĩu, không đúng chuẩn mực trong khuôn viên nhà trường, trước mặt các em học sinh, làm ảnh hưởng đến môi trường sư phạm...", bà Lan chia sẻ thêm.

Công an thị trấn Đại Nghĩa xác minh chiều 1/3, theo lịch công tác, ông Lê Thành Đô có tiết dạy ở lớp 3A. Ông Đô bận đi họp tại UBND thị trấn Đại Nghĩa nên nhờ bà Đỗ Thị Nụ, giáo viên của trường, dạy thay. Đến khoảng 16h05 cùng ngày (1/3), ông Đô trở về trường thay bà Nụ tiếp tục dạy lớp 3A.

Bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, dùng điện thoại quay video lớp 3A trong thời điểm ông Đô đang dạy và có lời nói cho rằng ông Đô bỏ tiết vào dạy muộn.

Ông Đô yêu cầu bà Lan không quay video và rời khỏi khu vực lớp 3A để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh, nhưng bà Lan không rời đi và tiếp tục có lời nói tương tự.

Cũng theo Công an thị trấn Đại Nghĩa, bà Ngô Thị Hương, giáo viên trường Tiểu học Đại Nghĩa (vợ ông Đô), đang dạy ở lớp 2A gần đó đã tiến đến, yêu cầu bà Lan không quay video. Nhưng bà Lan vẫn tiếp tục quay video và to tiếng gây mất trật tự lớp học.

Bà Hương giằng co, bà Lan cắn vào cánh tay phải và ngón cái bàn tay của bà Hương, ông Đô đến can ngăn và có hành vi đấm vào mặt bà Lan. Cùng lúc đó, một số giáo viên khác đến can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Hậu quả, bà Hương bị bầm tím sưng đau cánh tay phải và ngón cái bàn tay phải. Tương tự, bà Lan bị bầm tím mắt trái, sưng đau thái dương trái.