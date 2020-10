Hiệu trưởng ở Mỹ từ chức sau khi hơn 700 sinh viên mắc Covid-19

Vài tuần sau khi ĐH bang New York ở Oneonta thành ổ dịch với hơn 700 sinh viên mắc Covid-19, hiệu trưởng trường này từ chức.

Ngày 15/10, ĐH bang New York (SUNY) ở Oneonta, Mỹ, thông báo TS Barbara Jean Morris, Hiệu trưởng nhà trường, đột ngột từ chức. Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tại trường.

Theo New Yorks Times, trong tháng 9, hơn 700 sinh viên SUNY ở Oneonta có kết quả dương tính với virus corona. Trường học ngay lập tức đóng cửa. Chính quyền bang New York phải cử đội kiểm soát dịch bệnh đến trường, đề phòng ổ dịch lan rộng ra các nơi khác của thành phố.

Hình ảnh sinh viên tụ tập trong khu cách ly của ký túc xá xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nội. Ảnh chụp màn hình.

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng về sinh viên được nhóm người mặc trang phục bảo hộ đưa khỏi ký túc xá lúc nửa đêm khiến nhiều người bất an.

Cùng lúc, hình ảnh sinh viên tiệc tùng khi đang cách ly trong ký túc xá lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng phụ huynh, nhân viên và người dân Oneonta.

Điều đáng nói, số lượng ca nhiễm tại SUNY ở Oneonta tăng rất nhanh. Ngày 25/8, trường chỉ có hai ca mắc Covid-19.

Ban đầu, lãnh đạo trường cho rằng virus lây nhiễm thông qua các bữa tiệc được tổ chức ở khu vực gần trường. 5 sinh viên bị đình chỉ học vì liên quan. Tuy nhiên, các buổi tụ tập vẫn diễn ra thường xuyên.

Vài ngày sau, trường có thêm 29 ca mắc Covid-19. Đến 30/8, số lượng ca nhiễm trong sinh viên ĐH bang New York ở Oneonta lên đến 105 người - chiếm 3% trong tổng số sinh viên ở ký túc xá hoặc sử dụng dịch vụ tiện ích của trường tại thời điểm đó.

Đến nay, con số vượt 700 ca nhiễm. SUNY tại Oneonta chỉ có 6.000 sinh viên nhưng có số ca mắc Covid-19 gấp đôi số lượng nhiễm SARS-CoV-2 của các trường còn lại trong hệ thống.

Trước tình hình này, nhiều phụ huynh, sinh viên, nhân viên ký túc xá chỉ trích quyết định mở cửa trường trở lại của TS Barbara Jean Morris.

Dù đón sinh viên trở lại, trường Oneonta lại không thực hiện tốt các biện pháp kiểm dịch. Trường không yêu cầu người học cung cấp báo cáo y tế để chứng minh họ âm tính với virus corona khi đến trường.

Phía trường cho biết việc không xét nghiệm sinh viên được thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Sinh viên đến từ các "điểm nóng" đều phải cách ly 7-14 ngày.

Dù vậy, cuộc khủng hoảng từ số lượng ca nhiễm tăng nhanh cùng áp lực từ mạng xã hội cũng khiến trường đối mặt với tình cảnh khó khăn. Đây được cho là nguyên nhân khiến Hiệu trưởng Barbara Jean Morris từ chức.

Nguồn tin từ SUNY cho biết họ đang tìm kiếm người thay thế bà Morris. Hiện tại, ông Dennis Craig, quyền hiệu trưởng ĐH bang New York tại Purchase, tạm thời phụ trách Oneonta.

Dù không trực tiếp khẳng định bà Morris từ chức do vấn đề xử lý dịch bệnh, trong buổi họp báo hôm 15/10, ông Gary Herzig, thị trưởng thành phố Oneonta, cho rằng "đây là thời điểm cần phải thay đổi".

Ông nói thêm SUNY ở Oneonta đánh mất niềm tin trong cộng đồng và sự thay đổi này hướng tới mục tiêu lấy lại lòng tin đó.

Lãnh đạo thành phố cùng bang New York cũng ca ngợi kế hoạch mở cửa đại học trở lại thành công, an toàn do ông Dennis Craig thực hiện tại SUNY Purchase.