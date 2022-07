Hiệu trưởng nhận định điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Lãnh đạo nhiều trường THCS và THPT ở Hà Nội nhận định điểm thi vào lớp 10 có thể cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, điểm chuẩn khó đoán định do phụ thuộc tỷ lệ đăng ký nguyện vọng.

Tuy nhiên, dự đoán mức “tăng” hay “giảm” điểm chuẩn của năm nay được so sánh tương đối so với năm 2021, điểm chuẩn năm 2021 x 3/4 (lý do kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2021 thi 4 môn còn năm năm 2022 chỉ thi 3 môn).

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, nói rất khó để nhận định vì không có thông tin gì chính xác. Bà chỉ cảm nhận được rằng mức độ đề tương đương như mấy năm gần đây.

Do vậy, theo kinh nghiệm của bà Nhiếp, nếu tăng, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ ở những trường mà thí sinh đăng ký nguyện vọng đông chứ không theo một nhóm trường cụ thể như top đầu hay top giữa.

“Năm nay, số thí sinh đông hơn. Nhưng hiện nay, nhiều gia đình cũng chủ động cho con học trường tư để giảm áp lực thi cử nên cá nhân tôi nghĩ nếu có tăng, vẫn chỉ tăng nhẹ. Những trường như trường THPT Yên Hòa lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của các trường chuyên nên cũng rất thất thường, khó dự báo”, bà Nhiếp nói.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022. Ảnh: VietNamNet.

Bà Trần Thị Bích Hợp, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa, cho hay qua phản hồi từ học sinh và phụ huynh, đề thi vào lớp 10 năm nay vừa sức với các học sinh. Do đó, bà Hợp dự đoán mặt bằng chung điểm chuẩn chuẩn năm nay có thể sẽ tăng nhẹ đối với các trường top giữa.

Còn ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, đưa ra một con số cụ thể hơn. Ông Cường nhận định điểm chuẩn một số trường top đầu, top giữa năm nay có thể tăng 1-1,5 điểm. Lý do là đề thi năm nay khá dễ thở nhưng cũng có độ phân hóa rõ rệt trong từng câu hỏi.

“Đề các môn dễ, phổ điểm chủ yếu nằm trong khoảng 6 -7,5 điểm nhưng số thí sinh đạt điểm tuyệt đối khả năng sẽ không nhiều. Vì vậy, điểm chuẩn theo tôi tăng nhẹ chứ không tăng đột biến, thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm”, ông Cường dự đoán.

Qua thống kê của VietNamNet, nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu gồm các trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Lê Lợi - Hà Đông, THPT Nguyễn Gia Thiều…

Trong 7 năm gần đây nhất, trường có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất Hà Nội vẫn là trường THPT Chu Văn An.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2022 được tổ chức với 3 môn thi. Do đó, kênh tham khảo điểm chuẩn các trường sát nhất là mức điểm của năm 2020 (cùng thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ như năm nay).

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 chậm nhất ngày 9/7. Trong ngày 9/7, sở cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên và THPT công lập.

Điểm bài thi các môn của thí sinh sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội. Sau đó, Sở GD&ĐT sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn trường chuyên và các trường THPT công lập không chuyên.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở GD&ĐT sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường.

Các ngày 10-12/7 là thời gian để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tuyến. Theo quy chế, học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2, NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

