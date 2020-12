Hiệu quả của Zalo trong giải quyết an ninh trật tự tại Quảng Nam

Trang Zalo “Công an xã Đại Hồng huyện Đại Lộc” tỉnh Quảng Nam được thành lập vào ngày 1/9 nhằm giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, phục vụ tốt hơn công tác thủ tục hành chính.

Ngay khi thấy những tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật dự do yếu tố địa hình và nhân khẩu của xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, công an xã đã tham mưu UBND xã quyết định thành lập mô hình “Zalo an ninh” trên địa bàn.

Thông qua trang Zalo “Công an xã Đại Hồng huyện Đại Lộc”, người dân có thể nhắn tin tương tác trực tiếp với cơ quan công an nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Mọi phản ánh sẽ được công an xã tiếp nhận và cử người giải quyết. Nếu muốn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo chuyên trách, người dân có thể gọi điện theo số điện thoại của trưởng công an xã, 10 công an viên các thôn hoặc số điện thoại trực ban của Công an xã Đại Hồng đã được tích hợp sẵn trên trang Zalo.

Tính năng của trang Zalo “Công an xã Đại Hồng huyện Đại Lộc”.

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt hơn công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, trang Zalo “Công an xã Đại Hồng huyện Đại Lộc” cũng cung cấp thêm 17 thủ tục hành chính như: Tách sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển khẩu, cấp CMND, khai báo tạm vắng… với những quy định rõ ràng về thời gian tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ, cũng như các nội dung liên quan để người dân tiếp cận, thực hiện nhanh chóng.

Đại úy Nguyễn Xuân Vĩnh - Trưởng công an xã Đại Hồng - chia sẻ: “Bước đầu người dân tiếp cận nhanh, kết nối Zalo thuận lợi. Sắp tới, chúng tôi sẽ cử cán bộ cùng công an viên trực tiếp xuống 10/10 thôn, hướng dẫn người dân cách thức cài đặt, truy cập hệ thống Zalo thuận lợi hơn. Từ khi đưa trang Zalo vào hoạt động, số lượng người dân, nhất là người trẻ tuổi sử dụng điện thoại thông minh, tương tác với lực lượng công an xã trên không gian mạng không ngừng tăng lên. Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều thông tin giá trị liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, giúp công tác quản lý nhà nước được tốt hơn”.

Tính đến nay, trang Zalo có gần 500 lượt theo dõi.

Ngoài trang Zalo “Công an xã Đại Hồng huyện Đại Lộc”, Công an xã Đại Hồng còn lập các nhóm Zalo với 10 ban dân chính các thôn, quần chúng, đoàn thể trên địa bàn xã để tiện trao đổi thông tin, tài liệu về an ninh trật tự. Công an xã đánh giá Zalo là kênh tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, đơn thư tố giác tiện ích, an toàn, bảo mật.

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng công an huyện Đại Lộc - chia sẻ thêm, “Zalo an ninh” là mô hình mới, sáng kiến của lực lượng công an xã trong ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin để phục vụ công việc. Tuy nhiên, mạng xã hội luôn có hai mặt. Trong quá trình vận hành, công an xã, công an huyện sẽ từng bước đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại để phát huy hiệu quả mô hình, phục vụ công việc, phục vụ tốt nhân dân. Nếu mô hình thí điểm này có nhiều ưu điểm và phát huy hiệu quả từ trong thực tế, chắc chắn sẽ được nhân rộng ra một số nơi, tùy theo điều kiện thực tế và hoàn cảnh của mỗi địa phương.