Hiểu đúng về 'lollipop moment'

Chìa khóa để tạo ra "lollipop moment" bắt đầu bằng chánh niệm, lòng tốt, sự dũng cảm...

Lollipop moment /ˈlɒl.i.pɒp ˈməʊ.mənt/ (danh từ): (Tạm dịch) Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời

Định nghĩa:

Lollipop moment được định nghĩa là khoảnh khắc đặc biệt khi ai đó định hình, thay đổi cuộc sống của người khác một cách tích cực nhưng chính họ lại không nhận ra những tác động đó.

Năm 2010, trong chương trình TEDx Toronto, diễn giả Drew Dudley đã đề cập "lollipop moment" và lấy ví dụ về câu chuyện của chính mình. Hồi sinh viên, Dudley đã vô tình giới thiệu hai sinh viên với nhau chỉ bằng một cây kẹo mút. Sau khi tốt nghiệp, cặp đôi đó kết hôn.

Bốn năm sau sự kiện này, Dudley mới nhận ra bản thân là chất xúc tác giúp cặp đôi gặp gỡ và đến với nhau, nhưng chính anh lại không nhớ gì về sự kiện đó. Vì thế, Dudley lấy "lollipop moment" để nói về những khoảnh khắc ai đó làm thay đổi cuộc đời của người khác.

Thuật ngữ "lollipop moment" được nhiều nhà lãnh đạo quan tâm vì họ nhận thấy những hành động (dù chỉ rất nhỏ) của bản thân cũng sẽ tạo ra tác động to lớn đến người khác.

Với họ, chìa khóa để tạo ra những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời người khác bắt đầu bằng chánh niệm, lòng tốt, sự dũng cảm và hành động để tạo ra nền văn hóa khuyến khích lòng tốt và sự tích cực.

Ứng dụng của lollipop moment trong tiếng Anh:

- Lollipop moments are impactful, contagious, and often life changing.

Dịch: Những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời người khác có tác động mạnh, dễ lan tỏa và thường làm thay đổi cuộc sống.

- Find ways to create lollipop moments every day. Start by looking for opportunities to reach out with a smile, a kind gesture, understanding...

Dịch: Bạn hãy tìm cách tạo ra những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mỗi ngày, bắt đầu bằng việc tìm kiếm một nụ cười, một cử chỉ tử tế, sự thấu hiểu...