Hiệp hội Hàng không kêu gọi các địa phương đồng thuận mở đường bay

"Nếu Nội Bài tiếp tục ngừng tiếp nhận khách thì sẽ gây thiệt hại lớn cho kế hoạch phục hồi kinh tế của nước ta", Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam nêu ý kiến.

Ngày 7/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không (VABA) có văn bản đề xuất UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho việc khai thác các chuyến bay nội địa thường lệ.

Văn bản do Chủ tịch hiệp hội Phạm Việt Dũng ký nêu ra nhiều lý do để các hãng hàng không có thể khai thác lại đường bay nội địa đến địa phương. Trong đó, hiệp hội nhấn mạnh vai trò của sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong việc kết nối mạng bay.

Các hãng hàng không chịu nhiều thiệt hại kinh tế trong lúc chờ đường bay được mở lại. Ảnh minh họa: Khánh Huyền.

"Nội Bài và Tân Sơn Nhất là điểm kết nối trục bay chính, phần lớn hành khách đều liên quan đến 2 sân bay này. Nếu Nội Bài tiếp tục ngừng tiếp nhận khách bay thương mại định kỳ thì sẽ gây thiệt hại lớn cho hàng không, cho người dân và cho kế hoạch phục hồi kinh tế của nước ta", văn bản của VABA nêu rõ.

Đề cập đến lo ngại dịch bệnh lây lan từ phía địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không nhận định việc tiêm vaccine của Hà Nội, TP.HCM và các địa phương đã đạt tỷ lệ cao, giúp làm giảm xác suất lây nhiễm và nguy cơ tử vong.

Bên cạnh đó, hàng không được đánh giá là phương tiện an toàn. Các hãng bay đã phối hợp với các sở y tế chuẩn bị phương án test nhanh SARS-CoV-2 cho tất cả hành khách chiều đi trước khi lên máy bay. Hành khách phải sử dụng ứng dụng PC Covid và bật chế độ truy vết để quản lý bằng công nghệ, không phải cách ly tập trung tại điểm đến.

Hiệp hội cũng chỉ ra khó khăn của doanh nghiệp hàng không do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến nay, doanh thu của các hãng hàng không giảm xuống còn chưa đến 10% so với trước dịch. Việc dừng bay đã khiến ngành hàng không thiệt hại doanh thu trên 500 tỷ đồng /ngày, ngành du lịch thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng /ngày (70% khách du lịch do hàng không vận chuyển) so với thời kỳ 2019.

Từ các lý do trên, Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đồng thuận việc mở lại đường bay thương mại thường lệ chở khách, đặc biệt là các chuyến bay đi/đến sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất từ ngày 10/10. Hiệp hội cũng kiến nghị không cách ly tập trung đối với khách có kết quả xét nghiệm âm tính, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân cả nước.

Tính đến ngày 7/10, đã có 16 địa phương gửi phản hồi về kế hoạch khôi phục đường bay nội địa của Cục Hàng không. Trong đó, 13 địa phương đồng ý khôi phục chuyến bay nội địa, chỉ có 3 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai chưa đồng ý.