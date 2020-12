Hiện tượng mạng thế giới năm 2020 bị soi mói đời tư

Cero Cero Tres (25 tuổi, Mexico) nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tên độc, lạ được tổ chức hồi đầu tháng 3. Tên của chàng trai 25 tuổi dịch theo tiếng Anh là Zero Zero Three (003). Từ lúc sinh Cero Cero Tres, bố mẹ định đặt tên anh là 003 với ý nghĩa đứa con thứ 3 trong nhà. Tuy nhiên, chính quyền không cho phép đặt tên bằng số nên anh mới có tên như vậy. Cero Cero Tres cho biết do sở hữu tên lạ, anh từng bị bạn bè bắt nạt ở trường và luôn phải đưa giấy tờ tùy thân cho những người tò mò không tin tên này có thật. Ảnh: Casera Pizza.