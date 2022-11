Hiện tượng khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh

Khóc dạ đề là hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh từ 6 tuần tuổi tới 3-4 tháng tuổi. Trẻ thường quấy khóc vào buổi chiều, tối hoặc ban đêm.

Khóc dạ đề là hiện tượng thường thấy ở trẻ sơ sinh. Ảnh: Theasianparent.

Khóc dạ đề là tình trạng xảy ra khi trẻ sơ sinh khỏe mạnh khóc trong một thời gian dài mà không rõ lý do. Tình trạng này thường kéo dài hơn 3 giờ mỗi ngày, 3 ngày mỗi tuần và xảy ra trong khoảng 3 tuần. Trẻ thường bị co giật đột ngột với tiếng khóc lớn, không ngừng.

Khóc dạ đề phổ biến nhất trong 6 tuần đầu tiên của trẻ và thường tự biến mất sau 3-4 tháng tuổi. Cứ 4 trẻ sơ sinh thì có đến một trẻ gặp phải tình trạng này.

Nguyên nhân

Theo Hopkins Medicine, các chuyên gia không biết chắc chắn nguyên nhân gây ra khóc dạ đề nhưng có một vài giả thuyết được đưa ra. Trong đó, nhiều người cho rằng khóc dạ đề có thể xảy ra do trẻ sơ sinh nhạy cảm và gặp khó khăn khi thích nghi với thế giới bên ngoài bụng mẹ. Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh phải làm quen với ánh sáng, tiếng ồn lớn và những điều mới mẻ xung quanh.

Nhưng mỗi trẻ có cách thích ứng khác nhau. Một số trẻ sơ sinh có thể xử lý tốt những việc này. Nhưng những trẻ khác không thích nghi dễ dàng. Khóc có thể là cách để em bé thể hiện cảm xúc của mình trong khi làm quen với thế giới.

Một số trẻ sơ sinh dường như rất nhạy cảm với sự kích thích. Chúng không thể tự trấn tĩnh vì hệ thần kinh của chúng vẫn đang phát triển. Khi trẻ lớn hơn một chút, trẻ có khả năng kiểm soát hệ thần kinh của mình tốt hơn. Khi điều này xảy ra, khóc dạ đề sẽ biến mất.

Một giả thuyết khác về nguyên nhân gây khóc dạ đề là trẻ không dung nạp với protein hoặc lactose trong sữa mẹ hoặc sữa công thức. Một số bé bú mẹ có thể dị ứng với một số món ăn trong khẩu phần của mẹ. Triệu chứng có thể nhận biết kèm theo là trẻ bị tiêu chảy.

Ngoài ra, một số bé hay ợ hơi, trớ, ăn kém và thường khó chịu trong hoặc sau khi ăn. Đây là biểu hiện của chứng trào ngược dạ dày, thực quản, xảy ra ở em bé khi cơ thắt tại thực quản chưa hoạt động hiệu quả. Điều này khiến trẻ khóc, tức giận vì khó chịu.

Trẻ thường khóc dạ đề vào buổi chiều, tối hoặc ban đêm. Ảnh: Forbes.

Triệu chứng

Theo Mayo Clinic, một đứa trẻ khỏe mạnh có thể được coi là khóc dạ đề nếu quấy khóc trong vài giờ mỗi ngày mà không có lý do rõ ràng. Tình trạng này thường diễn ra vào buổi chiều, tối hoặc ban đêm. Trẻ khóc thét to, the thé và gấp gáp hơn so với khóc thông thường.

Lúc này, trẻ nóng nảy có thể rất khó bình tĩnh. Một số triệu chứng liên quan khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm:

- Thường xuyên bị ợ hơi hoặc ra nhiều khí. Điều này có thể do trẻ nuốt phải không khí trong khi khóc. Nó không gây đau bụng.

- Dấu hiệu căng thẳng cơ thể, chẳng hạn chân co lên hoặc cứng lại, cánh tay bị cứng, bàn tay nắm chặt, lưng cong hoặc bụng căng.

- Mặt đỏ bừng.

Cách xoa dịu trẻ khóc dạ đề

Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), trẻ sơ sinh thường không cần đến gặp bác sĩ nếu bị khóc dạ đề. Cha mẹ có thể nói chuyện với bác sĩ để được tư vấn và hỗ trợ. Một số cách cha mẹ có thể làm để xoa dịu trẻ khi bị khóc dạ đề, bao gồm:

- Ôm hoặc âu yếm trẻ khi con khóc nhiều.

- Ngồi hoặc giữ em bé thẳng đứng trong khi cho bú để ngăn bé nuốt phải không khí.

- Nhẹ nhàng đung đưa khi đặt em bé trên vai hoặc nằm trong cũi, xe đẩy.

- Cho bé tắm bồn nước ấm.

- Sử dụng tiếng ồn trắng nhẹ nhàng như radio hoặc TV để đánh lạc hướng trẻ.

- Tiếp tục cho bé ăn như bình thường.