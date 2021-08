Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ diễn viên 'Thủy hử' qua đời

Cú va chạm trực diện với hai con lạc đà khiến xe chở Vu Nguyệt Tiên biến dạng, nữ diễn viên tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Phóng viên Sina tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông của nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên. Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm là điểm nóng tai nạn giao thông giữa xe của người đi đường và lạc đà ở Alxa, Nội Mông.

Theo Sina, ở hiện trường chiếc xe chở Vu Nguyệt Tiên biến dạng. Cảnh sát đã giăng dây phong tỏa, chặn người không phận sự đi vào khu vực và cấm quay phim, chụp ảnh.

Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50 sau tai nạn giao thông thảm khốc ở Nội Mông (Trung Quốc).

"Hiện trường ban đầu thật sự kinh khủng. Lúc xảy ra tai nạn tiếng va chạm rất lớn. Khi tôi chạy đến đã thấy lạc đà bị cuốn vào gầm xe, các nạn nhân bất tỉnh", nhân chứng cho biết.

Anh nói thêm: "Có khá nhiều vụ tai nạn từng xảy ra ở đây, nhưng đây là vụ nghiêm trọng nhất. Tài xế luôn được cảnh báo phải giảm tốc độ khi đi qua đây cả ngày lẫn đêm vì thường xuyên xảy ra tình trạng lạc đà đi lại trên đường. Nhìn cảnh tang tóc trước mắt, tôi nghĩ xe của cô Vu đã chạy quá tốc độ".

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 3h30 sáng 9/8 khiến Vu Nguyệt Tiên tử vong tại chỗ, 3 người còn lại, bao gồm tài xế bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại, Trương Học Tùng, chồng Vu Nguyệt Tiên, đã cùng hai người em ruột của cố nghệ sĩ bay đến Nội Mông để nhận thi thể nữ diễn viên.

"Gia đình bàng hoàng khi hay tin chị Nguyệt Tiên qua đời. Mẹ chúng tôi đã 80 tuổi, vì vậy không ai dám nói với bà vụ việc đau lòng. Đến giờ bà vẫn nghĩ chị gái tôi đi quay phim, còn anh Tùng đến thăm nom vợ", Vu Anh Kiệt cho hay.

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên tài năng của showbiz Hoa ngữ.

Các tác phẩm nổi tiếng của Vu Nguyệt Tiên có thể kể đến Thủy hử, Thư kiếm ân cừu lục, Tây du ký hậu truyện, Love Stories in the Countryside. Trong đó, vai diễn dài hơi của cô trong Love Stories in the Countryside qua 15 phần phim để lại dấu ấn khó quên với khán giả.

Vu Nguyệt Tiên là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Sau khi vào showbiz, toàn bộ số tiền cô kiếm được đều dùng để chăm lo cho mẹ và các em. Cô có chuyện tình và hôn nhân kéo dài 20 năm với đạo diễn Trương Học Tùng. Cả hai không có con cái.