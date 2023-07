Hiện trường vụ sạt lở tại Đà Lạt nhìn từ trên cao

Theo đó, nguyên nhân dẫn tới việc sạt lở hàng loạt bờ taluy tại đây chủ yếu do chủ đầu tư khi xây dựng các hạng mục công trình chưa tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Nhiều kiến trúc sư cũng như cơ quan chức năng đều xác định nguyên nhân chủ yếu do yếu tố kỹ thuật, không đảm bảo các giải pháp an toàn khi thi công.